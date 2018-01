'Porque soy mexicano', la frase de Del Toro que inspira memes

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

—

Guillermo del Toro respondió "soy mexicano" a una pregunta que le hicieron en una conferencia tras su triunfo en los Globos de Oro y ahora esa frase inspira memes en redes sociales.Del Toro se llevó el premio a Mejor Director por "La forma del agua" (The Shape of Water) y en la conferencia una periodista le preguntó:"Usted tiene una habilidad extraordinaria para ver el lado oscuro de la naturaleza humana, la fantasía y el terror, pero a la vez es una persona realmente alegre y amorosa. ¿Cómo logra ese balance?".De inmediato el cineasta respondió: "Soy mexicano".Ahora esas palabras resuenan en Twitter a través de divertidos memes, como los que te presentamos a continuación.—¿Por qué a todo le ponen picante?— #PorQueSoyMexicano—¿Por qué te paras como loco cuando el avión aterriza y apenas se está estacionando?#PorQueSoyMexicano—Por que si no te gusta estar gordo sigues comiendo tacos?—#PorqueSoyMexicano— ¿Por qué agarras una piedra imaginaria y haces como que se la vas a aventar a un perro que te ladra en la calle?—#porquesoymexicano