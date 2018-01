Cuatro músicos reflexionan sobre su Grammy al mejor artista nuevo

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Ganar el Grammy al mejor artista nuevo es una meta para la mayoría de los artistas revelación, pero para algunos galardonados esto puede crear presión para igualar el éxito anterior e incluso superarlo.



Por eso algunos sienten que ganar el premio es como una especie de maldición.



La Academia de la Grabación ha sido famosa por no elegir precisamente al mejor artista nuevo a lo largo de los años. Algunos de los más grandes músicos han perdido en la categoría, incluidos Elton John, Elvis Costello y las Dixie Chicks. Taylor Swift perdió, también, aunque se entiende pues fue ante Amy Winehouse. Pero otros resultados son sorprendentes: Macklemore & Ryan Lewis no solo superaron a Kendrick Lamar, también le ganaron a Ed Sheeran.



Aunque hay que reconocer que los Grammy a veces están en lo correcto: Los Beatles, Bette Midler, Mariah Carey, John Legend y Adele son algunas de las superestrellas que han obtenido el honor, y que tras estas victorias continuaron con una carrera impresionante.



A continuación algunos músicos que se impusieron en la categoría de mejor artista nuevo y cómo fueron después sus vidas.



MILLI VANILLI

Fab Morvan de Milli Vanilli dijo que antes de que los Grammy le pidieran al dúo que devolviera su premio al mejor artista nuevo, el grupo ya había planeado regresarlo.



"No cantamos en el disco, 100%, así que queríamos devolverlo. Era lo correcto”, dijo en una entrevista reciente con The Associated Press. "Y hasta el día de hoy se retorció (y la gente pensó) que los Grammy lo quieren de regreso, cuando de hecho nosotros fuimos los primeros en decir ‘queremos devolverlo’”.



Milli Vanilli se llevó el honor en los Grammy de 1990, pero se volvieron aún más famosos cuando tuvieron que devolver el premio luego que la gente supo que Morvan y Rob Pilatus no cantaban en el álbum debut de 1989 "Girl You Know It's True".



Morvan dijo que a pesar de eso, fue un honor estar nominados y que él y Pilatus, quien murió en 1998, aun así habían trabajado muy duro.



“La gente podría decir ‘bueno, no cantaron en el álbum’, pero miren lo demás: Nosotros éramos el cuerpo y alma de Milli Vanilli. Recorrimos esas 107 ciudades (de gira) ... en ocho meses", dijo. "Trabajamos duro, con todo. Entreteníamos a la gente”.



Milli Vanilli le ganó a artistas como Indigo Girls, Soul II Soul, Neneh Cherry y Tone Loc. De alguna manera Morvan siente que ganar el Grammy afectó al grupo.



"Éramos un objetivo (de ataque) fácil. Ganar el premio definitivamente nos convirtió en un objetivo mayor, molestó a la gente”, expresó.



JODY WATLEY

Ganar el premio al mejor artista nuevo fue para Jody Watley la mejor reivindicación.



"Recuerdo haber leído cuando dejé Shalamar en 1983, 'el futuro de Jody Watley probablemente sea el que esté más en duda’”, recordó entre risas.



“Prácticamente todos se aseguraron de que yo supiera que pensaban que iba a fracasar. Todos decían que sería el peor error de mi vida, que viviría para arrepentirme. Y por eso ser nominada y ganar es uno de los momentos más grandes de mi vida”.



Watley había sido nominado para un Grammy con Shalamar, así que su postulación a mejor artista nuevo sorprendió a algunas personas. Ganó el honor en la ceremonia de 1988, imponiéndose sobre Swing Out Sister, Cutting Crew, Terence Trent D'Arby y Breakfast Club.



“Cuando la gente pregunta digo ‘bueno, supérenlo, era elegible y fui la mejor artista nueva’, y eso calló a mucha gente”, dijo riendo de nuevo.



El debut solista de Watley de 1987 incluyó cinco éxitos, algunos de los cuales llegaron a la cima de las listas de popularidad: "Looking for a New Love", ''Don't You Want Me" y "Some Kind of Lover".



Watley dijo que tras ganar no sintió presión para su segundo álbum, el cual tuvo tres éxitos más.



Agregó que sabe que el premio al mejor artista nuevo "a veces ... tiene una connotación negativa”, pero quiere recordarle a la gente que ella es “una gran historia de éxito”.



La intérprete de 58 años actualmente está grabando con el grupo SLR — Sexy Real Love — y dijo que podría regresar a los Grammy.



“Estaba bromeando con los chicos y les decía, ‘quizá hagamos historia y terminemos nominados a mejor artista nuevo’, porque creo que seríamos elegibles”.



ARRESTED DEVELOPMENT

Arrested Development hizo historia cuando ganó el premio al mejor artista nuevo en 1993, convirtiéndose en el primer grupo de rap en hacerlo.



Esto le abrió las puertas a otros artistas de hip hop como Lauryn Hill, Chance the Rapper y Macklemore & Ryan Lewis, quienes también se llevaron el premio de la categoría.



"La gente que nunca había explorado (el hip hop) y no lo entendía del todo conoció lo que estábamos haciendo”, dijo Speech, vocalista principal y cofundador del grupo de rap progresivo. "Me hizo sentir orgulloso que de alguna manera estuviéramos presentado el hip hop al gran público”.



El debut de Arrested Development de 1992, "3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life Of...", era muy diferente del rap de gánsteres que dominaba la radio en aquel momento. El disco colocó tres canciones en las cimas de popularidad, incluyendo "Mr. Wendal", ''People Everyday" y "Tennessee", que le valió al grupo otro Grammy.



Pero tras su debut un álbum no era un trabajo sencillo, dijo Speech.



“Para nuestro segundo álbum la disquera estaba más en un modelo de negocio pensando sobre trimestres y cuándo podría tener el mayor impacto desde el punto de vista de un primer a un cuarto trimestre, y cosas que tienen menos que ver con el corazón (de hacer música)”, dijo Speech.



"Así que si tuviera la oportunidad de volver a hacer todo, simplemente me habría tomado más tiempo para hacer el segundo disco, sin importar cómo se vendería. Ni siquiera porque no se vendió tan bien como el primero, sino porque eso es lo que se merece el arte”.



"Si te tardas cuatro o cinco años o si necesitas unos meses, lo que funcione para ti. Tómate el tiempo de plasmarlo realmente como lo hiciste en el primer proyecto o en el proyecto que te hizo ganar el premio al mejor artista nuevo”, agregó.



DEBBY BOONE

Ser nombrada mejor artista nuevo en 1978 fue una experiencia "extraordinaria”, dijo Debby Boone, quien tuvo gran éxito con "You Light Up My Life".

Pero tras esto vinieron los retos.



"Sí creó presión, y creo que se sumó al desencanto cuando eso no fue lo que pasó. Tú sabes, la gente creía en mí y ahora los estoy decepcionando, un poco de eso”, dijo.



Aunque Boone no igualó los logros de su álbum y sencillo debut, todavía lanzó música que tuvo buena recepción y ganó más Grammy.



Pero admite que tiene “sentimientos encontrados” sobre la forma en que las cosas siguieron después de que ganara el premio al mejor artista nuevo.



“Pensaba que todos sabían más que yo, así que incluso cuando no me gustaban particularmente las decisiones que se estaban tomando a mi nombre decía ‘ellos son expertos, esos tipos saben, no me gusta esta canción pero le daré mi mejor esfuerzo’, y era porque mi éxito ocurrió repentinamente”, dijo. "Cuando 'You Light Up My Life' despegó, no sabía en qué dirección quería ir. Sabía lo que me gustaba, pero no confiaba en que lo que me gustaba iba a gustarle a los demás”.



“Y ahora soy suficientemente vieja para darme cuenta de que, primero que nada, no quiero pasarme la vida haciendo cosas en las que no creo o que no me encantan o por las que no siento pasión”, dijo la artista de 61 años. "Creo que la actitud más saludable en este momento de mi vida, e incluso hace 20 años, es decir ‘eso es lo que pasó”.



Boone es miembro de la academia y dice que al revisar a los nominados en la categoría de mejor artista nuevo vota por “quien creo que tiene el talento más prometedor para seguir dándonos música maravillosa”.



"Y aunque no he tenido toda una serie de discos exitosos, ... he tenido, a lo largo de 40 años, una vida llena de presentaciones y grabaciones”, dijo. "Solo puedo estar agradecida”.



La 60a entrega anual de los Grammy se transmitirá en vivo este domingo desde el Madison Square Garden en Nueva York. Los nominados a mejor artista nuevo son los intérpretes de R&B SZA y Khalid, las artistas pop Alessia Cara y Julia Michaels, y el rapero Lil Uzi Vert.



En Internet: http://www.grammy.com