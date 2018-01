Reporteros de AP pronostican quiénes ganarán Grammys

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Aquí en The Associated Press, hemos escrito por años historias sobre cómo los Grammy han desairado al rap, el R&B y otros géneros en evolución antes de que otros escribieran sobre el tema luego que Beyonce perdiera ante Adele el año pasado.



Así que imaginen cuán vindicados y emocionados nos sentimos cuando a fines del año pasado se anunciaron nominaciones para Jay-Z, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Luis Fonsi y Childish Gambino en las categorías principales, donde el rap, el R&B y la música latina casi nunca son reconocidos.



Pero debido a nuestra experiencia en este juego de los Grammy, sabemos lo que es obvio: La Academia de la Grabación es impredecible.



Así que, nuevamente este año, tratamos de pronosticar lo mejor posible quién ganará este domingo, cuando los gramófonos dorados se repartan en el Madison Square Garden de Nueva York.



ÁLBUM DEL AÑO: "Awaken, My Love!", Childish Gambino; "4:44", Jay-Z; "DAMN.", Kendrick Lamar; "Melodrama", Lorde; "24K Magic", Bruno Mars.



FEKADU: Los Grammy claramente quieren que un artista no blanco gane, porque si no les importara tanto hubieran incluido a Ed Sheeran (merecidamente) en esta categoría. Por eso seleccionaron a Lorde, es una favorita de la crítica así que no es una sorpresa que haya sido postulada, ¿pero quién siquiera se acuerda que lanzó un disco el año pasado? Kesha o Harry Styles tendrían mayores chances de ganar el premio al álbum del año que ella.



Sin rock ni música country entre los candidatos, me pregunto a dónde irán los votos de esos géneros, y pienso que a Kendrick y Bruno. Tom Coyne, el épico ingeniero de masterización fallecido el año pasado, trabajó en el álbum de Bruno y le dio impulso.



Además, Bruno toca múltiples instrumentos, ha escruto y producido todas sus canciones y varios éxitos de otros y se ha ganado el aprecio de toda la comunidad musical, desde compositores hasta productores e ingenieros. Pienso que con todo ese apoyo, y con algunos votos divididos entre Jay-Z y Kendrick, Bruno se llevará el oro con "24K Magic".



MOODY: Este es sin duda un lote de nominados “para corregir esa victoria de Adele”, y Lamar sería un gran favorito para ganarlo todo, convirtiéndose en el primer álbum verdaderamente de rap que se lleve el premio mayor. Pero estos son los Grammy, y por eso no sucederá. Jay-Z y Lamar probablemente se dividan el voto del rap, y mientras Childish y Lorde son favoritos de la crítica, también llevan las de perder. Los votantes del Grammy probablemente se dejen encantar por un artista de gran atractivo comercial que ofrece actuaciones en vivo impresionantes, con una capacidad para componer de primera categoría, multi-instrumentista y procedente de Hawái. Este premio es para Mars.



GRABACIÓN DEL AÑO: "Redbone", Childish Gambino; "Despacito", Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber; "The Story of O.J.", Jay-Z; "HUMBLE.", Kendrick Lamar; "24K Magic", Bruno Mars.



MOODY: Aunque "Despacito" fue el éxito más grande del año en comparación con sus competidores, los votantes del Grammy suelen ignorar lo más popular en favor de lo más "artístico".



Aquí eso parecería ser "HUMBLE." de Lamar, pero pienso que en general la grabación y el artista que más movió a los votantes probablemente fue de Mars. Además, también fue ubicuo. Mars gana de nuevo.



FEKADU: "Despacito" fue mucho más que el éxito pop promedio del año. Rompió varios récords en Spotify y YouTube, y abrió más puertas para que la música latina sea integrada en la radio pop sin tener que diluir o americanizar sus canciones. Eso es suficiente como para que Luis Fonsi y sus amigos se lleven a casa el premio.



CANCIÓN DEL AÑO (premio a los compositores): "Despacito", Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber, Jason "Poo Bear" Boyd, Erika Ender y Marty James Garton; "4:44", Jay-Z y No I.D.; "Issues", Julia Michaels, Benny Blanco, Mikkel Storleer Eriksen, Tor Erik Hermansen y Justin Drew Tranter; "1-800-273-8255", Logic, Alessia Cara, Khalid y Arjun Ivatury; "That's What I Like", Bruno Mars, Philip Lawrence, Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus y Jonathan Yip.



FEKADU: Normalmente diría que Bruno automáticamente se llevaría este premio, ¿pero pensamos realmente que la academia les dará este galardón a ocho compositores? Qué va. Un par de canciones con cuatro compositores han ganado este premio, aunque usualmente la mayoría de los escritores son parte de una banda, como Dixie Chicks, U2 o Coldplay. Eso le da una delantera a Jay-Z, quien escribió "4:44" solamente con No I.D. Hará historia y se convertirá en el primer rapero que gane canción del año, apropiadamente un año después de que fue el primer rapero incorporado al Salón de la Fama de los Compositores.



MOODY: Normalmente coincidiría con tu lógica, pero casi todas las piezas en esta categoría tienen múltiples compositores, así que creo que los votantes se están acostumbrando al hecho de que hay más canciones creadas por una comitiva y menos escritas por un solo compositor o un dúo en esta era. Además, así de poderosa como fue "4:44", no creo que resuena con una parte suficiente de la Academia. Creo que Bruno sí. Yo diría que se lleva el premio junto con su séquito de compositores.



MEJOR ARTISTA NUEVO: Alessia Cara, Khalid, Lil Uzi Vert, Julia Michaels, SZA.

MOODY: SZA es la mujer más nominada de este año en los Grammy y tuvo un éxito crossover, pero algo me dice que a los votantes les sería más fácil lidiar con los versos más suaves de algunos de sus pares que con sus crudas letras. Y entre Cara, Khalid y Michaels, yo digo que Michaels tiene la delantera, particularmente porque la cantante de "Issues" ha escrito muchos éxitos para otros, y los votantes quizás quieran recompensarla también por eso.



FEKADU: Alessia Cara, que algunos pensaron que sería nominada a mejor artista nueva el año pasado,tuvo éxitos con su álbum debut de 2015 y coestelarizó más hits con Zedd y Logic el año pasado (incluso esas canciones están nominadas a premios Grammy este año). Pese a sus éxitos, los otros nominados no han tenido debuts tan buenos como los de otros artistas en años pasados. Así que para los votantes, Alessia es la artista con la que están más familiarizados, y por eso ganará.



MEJOR ÁLBUM POP VOCAL: "Kaleidoscope EP", Coldplay; "Lust for Life", Lana Del Rey; "Evolve", Imagine Dragons; "Rainbow", Kesha; "Joanne", Lady Gaga; "Divide", Ed Sheeran.



FEKADU: Ed Sheeran, este es tu premio de consolación.



MOODY: ¡Sheeran gana! También: "Ed Sheeran no está aquí para aceptar su trofeo, así que se lo daremos más tarde...".



MEJOR INTERPRETACIÓN DE ROCK: "You Want It Darker", Leonard Cohen; "The Promise", Chris Cornell; "Run", Foo Fighters; "No Good", Kaleo; "Go to War", Nothing More.



MOODY: Normalmente diría que los Foo Fighters, pero aquí hay dos oportunidades de reconocimiento póstumo, para Cohen, quien murió en 2016, y para Cornell, fallecido el año pasado. Puede que el suicidio de Cornell a los 52 años haya afectado a más personas, y su canción, sobre el genocidio armenio, resuena ahora con una campaña del Óscar (para una película homónima). Pienso que Cornell gana, y muy merecidamente.



FEKADU: Cornell definitivamente gana este premio. Hubiera sido épico ver a otro grande que murió el año pasado, Chester Bennington, nominado aquí por algo del último álbum de Linkin Park, "One More Light".



MEJOR ÁLBUM URBANO CONTEMPORÁNEO: "Free 6LACK", 6LACK; "Awaken, My Love!", Childish Gambino; "American Teen", Khalid; "Ctrl", SZA; "Starboy", The Weeknd.



FEKADU: Antes que nada, SZA debe ganar aquí. "Ctrl" es uno de los MEJORES ÁLBUMES DE TODOS LOS TIEMPOS, dicho en la voz de Kanye. OK, quizás no de todos los tiempos, pero definitivamente fue lo más destacado de 2017. Este es su problema: Khalid también tuvo un gran éxito como artista emergente el año pasado; el disco de Gambino está nominado a álbum del año y él ha ganado premios como el Globo de Oro y el Emmy; y The Weeknd todavía es muy popular, pese a haber recibido una sola nominación este año. Pero debido a que esta categoría me emociona mucho, como la música de SZA, voy a predecir que ella ganará simplemente porque lo merece.



MOODY: Te estás dejando llevar por las emociones, y eso te está nublando la vista. Aunque sí pienso que "Ctrl" fue bueno, no fue el mejor álbum del año, pero haré una digresión. Es el mejor álbum en esta categoría, pero aun así no ganará. Creo que los votantes del Grammy estarán demasiado impresionados de ver que Donald Glover hizo un álbum en medio de proyectos actorales, aunque se trate de una copia de Sly and the Family Stone, Parliament y otros discos funk de los 70. Childish Gambino se lo lleva.



MEJOR INTERPRETACIÓN DE RAP: "Bounce Back", Big Sean; "Bodak Yellow", Cardi B; "4:44", Jay-Z; "HUMBLE.", Kendrick Lamar; "Bad and Boujee", Migos con Lil Uzi Vert.



MOODY: "Bodak Yellow" de Cardi B fue la sensación del año, pero su inclusión probablemente sea vista como un honor suficiente. Además, cualquiera que crea que puede superar a "HUMBLE." debe tomar asiento.

FEKADU: Cardi B será la actual reina del rap, pero el rey Kendrick ganará.



MEJOR CANCIÓN COUNTRY (premio a los compositores): "Better Man", Taylor Swift (interpretada por Little Big Town); "Body Like a Back Road", Sam Hunt, Zach Crowell, Shane McAnally y Josh Osborne; "Broken Halos", Chris Stapleton y Mike Henderson; "Drinkin' Problem", Midland, Shane McAnally y Josh Osborne; "Tin Man", Miranda Lambert, Jack Ingram y Jon Randall.



FEKADU: Si más gente conociera la canción de Stapleton, éste tendría más probabilidades aquí. Sam Hunt, cuyo tema marcó récord de semanas en el No. 1 de las listas country, tiene mayores chances en la categoría de mejor interpretación country solista. Eso nos deja con Tay Tay, quien volverá a sus raíces con otra victoria por una canción country. Su talento con la pluma es innegable.



MOODY: Aunque la partida de Swift al pop probablemente aún le duele a algunos votantes country, ella sigue siendo una de las máximas impulsoras de artistas de este género, y el hecho de que escribió una canción country tan franca para una de sus más grandes estrellas contribuye. Swift ganará otro gramófono en el género country por su arte.



