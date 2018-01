El dinero es de Matías: Julián Gil

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El actor Julián Gil aseguró que Marjorie de Sousa no puede renunciar a la pensión alimenticia que le da al hijo que ambos tienen en común, Matías Gregorio, ya que ese dinero es para la manutención del pequeño y no de la actriz.



La enérgica reacción del histrión se dio luego de que Marjorie, el pasado 19 de enero, asegurara que está dispuesta a renunciar a la pensión económica de Matías para poder enterrar el pleito que mantiene con Julián Gil desde marzo de 2017.



"Es que ella no puede renunciar porque ese dinero nunca fue para ella, ese dinero es de Matías (...) y si ella quiere renunciar o no tomarlo, pues de repente puede que le tome la palabra, pero si se la tomo y eso llega a quedar en un acuerdo, ese dinero se lo guardaría a Matías (en una cuenta bancaria)", dijo en un encuentro con medios al término de las Fiestas de la Calle en Miami.