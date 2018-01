Scarlett Johansson lanzó dura indirecta a James Franco

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La protagonista de "Los Vengadores", Scarlett Johansson lanzó una indirecta bien directa contra su colega actor James Franco, esto porque usó el pin del Time's Up (referente al movimiento contra el acoso sexual en Hollywood) cuando el también ha sido uno de los acusados.



"¿Cómo una persona puede públicamente estar con una organización que ayuda a brindar apoyo a las víctimas de acoso sexual mientras en privado se aprovecha de personas que no tienen poder?", dijo la rubia sobre el movimiento Time's Up.



Franco, quien ganó el premio a Mejor Director en la pasada entrega de los Globos de Oro, llevó en esa gala el pin característico del movimiento.



"Por cierto, quiero mi pin de vuelta", cerró Scarlett.