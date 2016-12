Chris Pratt, el viajero solitario

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En la pantalla grande Chris Pratt ha dado vida a personajes que en su mayoría son fuertes, valientes y sin un ápice de miedo, algo que cambió en su nuevo filme “Pasajeros”.



En esta cinta que llegará a las salas mexicanas el próximo 25 de diciembre Chris no enfrenta a seres intergalácticos, dinosaurios o violentos vaqueros, se confronta con algo que hasta él teme en la realidad: Estar solo.



Chris da vida a Jim, un ingeniero que, tras vivir en un futuro tecnológico, desea regresar a lo primigenio, por ello se embarca en un crucero espacial que lo llevará junto a miles de personas a un nuevo planeta que colonizarán tras un viaje de 120 años.



El problema surge cuando Jim despierta de su hibernación antes de lo planeado, 90 años para ser exactos. El personaje hará lo necesario para volver a dormir. En su intento, se encuentra con Aurora, una periodista que también despertó “inesperadamente”.



La disyuntiva no está en si el protagonista se quedará sin alimento, sin oxígeno o combustible para la nave, su problema está en que el protagonista no está dispuesto a pasar el resto de sus días solo, algo que para Pratt es un temor con el que ha tenido que lidiar a lo largo de su vida.



“Creo que la película habla de muchas cosas pero lo importante es que examina qué tan vitales son las conexiones interpersonales. Lo vemos en el mundo actual en el que, cuando queremos castigar a alguien lo aislamos, lo dejamos solo, lo alejamos de las otras personas”, detalló en entrevista el histrión.



Para el actor de 37 años de edad estar aislado quizá es el peor de los castigos, algo a lo que le tiene miedo y que en esta película que estrena el 25 de diciembre tuvo que confrontar.



“Sí, he sentido que eso es un temor muy grande que tengo, morir solo, es un miedo tremendo, a todos nos debería dar miedo eso, creo que es importante hacer lo que puedas cuando estás joven y sano, invertir tu tiempo y energía para que las personas que quieres estén en tu vida, eso es un proceso que da mucho miedo y en el que yo estoy trabajando”, comentó.



El actor reconoció que para dar ese ambiente de soledad y de confinamiento espacial su director Morten Tyldum tuvo el acierto de invitar al proyecto al cinematógrafo mexicano Rodrigo Prieto, quien le brindó a la cinta una “especie de belleza aterradora”.



“Su carácter como trabajador es impresionante, me sorprendió su capacidad para poder dominar el estrés y la presión, es una persona que siempre estaba calmada, es respetuoso, tiene mucha paciencia, sin embargo consigue lo que quiere de cada plano, todo el equipo quedó sorprendido por su trabajo; lo admiran y eso es por una razón”, señaló.



El actor confía mucho en la cinta y en lo que pretende transmitir, por ello no duda en considerar que en algunos años, el filme llegue a ser uno de los más importantes de la cinematografía moderna.



“Cuando leí el guión, en la página ocho me di cuenta que era la mejor historia que había leído. Trata temas como el amor, la redención, el aislamiento y la conexión interpersonal, esta película tiene todo lo que tiene una historia épica, por ello creo que pasará a la historia del cine como una de las películas más grandes del cine”, añadió Chris en su visita a México.