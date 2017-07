Condenan a actriz de The Walking Dead que intentó envenenar a Obama

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una actriz de la famosa serie de televisión The Walkind Dead fue sentenciada el miércoles a 18 años de prisión por enviar cartas contaminadas con ricino al entonces presidente Barack Obama, al ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg y al jefe de su grupo de control de armas, informaron medios estadounidenses.



Shannon Guess Richardson, de 36 años, también fue condenada a pagar una multa de 367 mil dólares como parte de un acuerdo tras declararse culpable en diciembre de desarrollar, producir, poseer y transferir un agente biológico para usarlo como arma.



La mujer compró en internet lejía y semillas de ricino, una toxina biológica que puede ser fatal si es inhalada o ingerida y para la que no existe antídoto ni cura.



En junio de 2013, fue arrestada por el FBI después de ser acusada por un gran jurado. Al siguiente mes, dio a luz mientras estaba en prisión preventiva.



Richardson envió por correo tres cartas en mayo de 2013 desde su casa en New Boston, cerca de Texarkana, y luego se dirigió a una comisaría para implicar a su esposo, quien le había pedido el divorcio. Ella le dijo al FBI que no pensaba que las cartas serían abiertas, debido a las medidas de seguridad que seguramente tenían sus destinatarios.



"Lo que hay en esta carta no es nada comparado con lo que he reservado para usted, señor presidente", decía la carta que envió a Obama. "Tendrás que matarme a mí ya mi familia antes de que entregue mis armas. Quien quiera venir a mi casa recibirá un disparo en la cara", escribió la actriz.



Shannon Guess Richardson, ex reina de belleza de Dallas, participó en series de televisión y películas, incluyendo “The Vampire Diaries”, “The Walking Dead”, “Franklin & Bash”, “All My Children” y “The Blind Side”.



Richardson se disculpó el miércoles antes de ser sentenciada por el juez de distrito Michael Schneider. "Nunca quise herir a nadie. No soy una mala persona. Amo a mi país, y respeto a mi presidente", aseguró.