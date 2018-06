"La Bebeshita" hace tremenda revelación

(GH)

“La Bebeshita”, estrella de Enamorándonos, hizo un anunció que dejó a todo el mundo impactado.Y es que dijo que no se sentía feliz en el programa.Esto luego de una pelea con Vanda, en la que intervino hasta Carmen Muñoz."Para lo que preguntan, ya no iré al programa. Mañana subo video por qué ya no iré a Enamorándonos. Me corrieron o no mañana lo explico todo. Los amo, bebés. Ganó el mal, pero no tolero a una drogadicta, violenta, ratera y mitómana. No me gusta convivir con personas alcohólicas, ni drogadictas y rateras, disculpen y con tanta prepago. Disculpen, yo sí tengo valores y jamás haría ninguna de esas cosas, seré muy rebelde, pero tengo principios".A pesar de ser una de las participantes más populares, ha tenido muchos problemas con algunos de sus compañeros.