Responderá Claudia de Icaza a Luis Miguel con reedición de libro

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

A pesar de que Claudia de Icaza considera a su libro "Luis Miguel, el gran solitario" (1994), como uno de los grandes tropezones de su carrera, tiene planeado reeditarlo en unas cuantas semanas como una forma de respuesta a lo que se vio el domingo 17 de junio a través de la serie Luis Miguel de Netflix, donde se hace referencia a su encuentro con el llamado Sol.



"Que Luis Miguel ponga que por mí él dejo de tener relación con los medios, que fui a Madrid a entrevistar a su papá, jamás lo hice, porque cuando di a conocer el audio de Luis Rey, que me dio su última mujer, fue en el 98 y él ya había muerto; entonces por cosas como éstas obviamente pierdes tu centro".



Claudia de Icaza no ve mal que en la serie se toque la etapa en que coincidió con Luis Miguel, porque es parte de la vida del cantante y estuvieron tres años enfrascados en un juicio, lo que le sorprende es que lo incluyeran a pesar de saber que El Sol perdió la demanda contra ella.



"A mediados del 97 yo gané el juicio y se ganó la libertad de expresión Claudia de Icaza, porque sí era un precedente que se iba a marcar, y yo decidí que ese libro ya no saliera porque era un dolor de cabeza".



La periodista aseguró que ella ni enterada estaba que en el capítulo del domingo 17 se hacía mención a su persona, hasta que la gente y sus allegados se lo hicieron saber a través de las redes sociales, entonces se dio a la tarea de verlo y se dio cuenta de varias incoherencias.



"Me parece increíble que aunque sea ficción distorsionen todo, una cosa es que cambies las cosas por ficcionar y otra es que te avientes la mentira más grande con relación a una situación que sí ocurrió, entrevisté a Luis Miguel en el año de 1982 y él flojito y cooperando; como yo soy periodista sí puedo documentar todo".



Fue a partir de esa entrevista, que Icaza aseguró no buscó sino su disquera le ofreció, fue que tomó la iniciativa de realizar el libro "Luis Miguel, el gran solitario", no solo una nota, "porque me pareció que el sacrificio que había tenido que hacer Luis Miguel, para encumbrar ese personaje que las chavitas admiraban, es que había sido muy grande, si ven el libro se van a morir de la risa y van a decir ¿cómo es posible que hayan dado entrada a una demanda tan ridícula, por un libro tan ridículo, que actualmente con todo lo que se maneja de información se mueren de la risa".



Sobre los comentarios de que ella vive a costillas del cantante, Icaza aseguró que de ser así estaría muriéndose de hambre, porque decidió no reimprimirlo a causa del gran desgaste de estar contestando preguntas durante tres años sobre lo ocurrido, el litigio y el trato con abogados, cosa que no la hizo feliz, aun así sabe que los ejemplares de ese tiraje, que se encuentran por internet o en librerías de viejo, se llegan a vender hasta en 2 mil pesos, pero ese dinero no llega a ella. Además quiere aclarar que no es lo único que ha escrito, seis títulos respaldan su trayectoria como escritora, entre ellos "Gloria y Jorge, cartas de amor y conflicto", sobre el romance del charro cantor y la diva del cine mexicano.



De Icaza considera que la serie sólo ha venido a confirmar lo que ella escribió en el 94, por eso cree oportuno que una nueva versión de su libro aparezca el día de hoy, para dar fe los hechos como son, incluyendo el juicio. Aun no puede revelar con que editorial se hará esta nueva versión, porque siguen en negociaciones, pero aseguró que esto es casi un hecho.



"Va con la historia de la demanda que nadie conoce. Si la gente piensa que me gusta lucrar con Luis Miguel, entonces yo hubiera sacado el libro con lo de la demanda hace 23 años, haciendo uso del escándalo y la polémica, no lo hice porque acabe harta de Luis Miguel, harta de todo, y se quedó ese testimonio guardado, pero si ahora él sale a platicar la historia yo tengo mi derecho a platicar la historia del juicio y como lo viví, para que la gente sepa qué es lo que vive uno cuando se mete con un famoso".