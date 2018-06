Arrestado un sospechoso en caso de asesinato de XXXTentacion

(AP)

Las autoridades de Florida arrestaron a un hombre en relación con el asesinato del rapero emergente XXXTentacion, quien fue abatido en su BMW eléctrico mientras salía de un concesionario de vehículos de lujo.



Dedrick Devonshay Williams, de 22 años, de Pompano Beach, fue arrestado poco antes de las 7 de la noche el miércoles, dijo la comisaría del condado de Broward el jueves en un comunicado.



La muerte a tiros del rapero de 20 años, cuyo verdadero nombre era Jahseh Dwayne Onfroy, puso un final violento a una breve carrera musical que estuvo marcada por polémicas y arrestos.



Las autoridades dicen que fue emboscado por dos hombres. No dieron motivos al anunciar el arresto de Williams, pero habían dicho antes que al parecer se trató de un intento de robo.



El abogado de XXXTentacion, David Bogenschutz, dijo el martes que los investigadores le informaron que el cantante estuvo poco antes en un banco y que posiblemente sacó dinero en efectivo para comprar una motocicleta en Riva Motorsports en Deerfield Beach.



Williams está acusado de homicidio, violar su libertad vigilada y conducir sin una licencia válida. Permanecía detenido el jueves sin fianza en la cárcel del condado de Broward.



Documentos de la corte indican que Williams ha sido acusado anteriormente de robo de autos, violencia doméstica, posesión de cocaína y posesión de un arma siendo un condenado por delitos graves. No dice, sin embargo, que haya pasado tiempo en prisión por estos cargos y algunos de ellos fueron retirados. Williams no aparece en la base de datos de criminales del Departamento de Correcciones de Florida.



Un abogado de Williams no estaba listado en los registros carcelarios.



No se proporcionaron más detalles de inmediato.



XXXTentacion, que llevaba el pelo rasta y tenía tatuajes en la cara, era una estrella en ascenso. Se apuntó un No. 1 en marzo con su segundo álbum, “?″, y tuvo en éxito en el Top 10 con “Sad!“. Pero también estuvo envuelto en controversia.



En el 2016 fue arrestado bajo cargos que incluyeron allanamiento de morada por un incidente de 2015, y menos de un mes después fue arrestado y acusado de agredir a su novia, que entonces estaba embarazada. Más tarde enfrentó nuevos cargos que incluyeron manipulación de testigos.



En una entrevista a principios de mes con el Miami New Times, XXXTentacion describió cómo creció viendo a su madre con poca frecuencia y fue criado por amigos, parientes y niñeras. Su madre le compraba ropa, teléfonos y otros regalos, pero él dijo que usaba la violencia para que ella entablara conversación con él.



En un video salpicado de palabras malsonantes que subió a redes sociales, dijo: “Si ocurre lo peor, yo (...) sufro una muerte trágica o alguna (...) y no puedo cumplir mis sueños, al menos quiero que los niños reciban mi mensaje y puedan llegar a ser alguien”.