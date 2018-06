(AP )

Las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de las Américas y España.



ARGENTINA

1.- “Solo yo” - CNCO

2.- “Te amo” - Piso 21 y Paulo Londra

3.- “Princesa” - Río Roma con CNCO

4.- “Bella” - Wolfine

5.- “La bikina” - Karol Sevilla

6.- “A partir de hoy” - David Bisbal y Sebastián Yatra

7.- “No hay nadie más” - Sebastián Yatra

8.- “1, 2, 3” - Sofía Reyes con Jason Derulo y De La Guetto

9.- “100 años” - Ha-Ash y Prince Royce

10.- “Me niego” - Reik

(Fuente: Radio Disney)



CHILE

1.- “Te boté” - Bad Bunny; Casper Magico; Nio García; Darell; Nicky Jam; Ozuna

2.- “X” - Nicky Jam con J Balvin

3.- “Sin pijama” - Becky G y Natti Natasha

4.- “Me niego” - Reik con Ozuna y Wisin

5.- “Por perro” - Sebastián Yatra con Luis Figueroa y Lary Over

6.- “Duro y suave” - Leslie Grace y Noriel

7.- “Dura” - Daddy Yankee

8.- “El préstamo” - Maluma

9.- “La player (bandolera)” - Zion & Lennox

10.- “Déjala que vuelva” - Piso 21 con Manuel Turizo

(Fuente: Los 40 Principales)



COLOMBIA

1.- “Te amo” - Piso 21 y Paulo Londra

2.- “One Kiss” - Calvin Harris con Dua Lipa

3.- “Nice for What” - Drake

4.- “Me niego” - Reik con Ozuna y Wisin

5.- “Psycho” - Post Malone con Ty Dolla $ign

6.- “No Tears Left to Cry” - Ariana Grande

7.- “No es justo” - J Balvin, Zion & Lennox

8.- “The Middle” - Zedd, Maren Morris y Grey

9.- “X” - Nicky Jam con J Balvin

10.- “God’s Plan” - Drake

(Fuente: Los 40 Principales)



ESPAÑA

1.- “Friends” - Anne Marie y Marshmello

2.- “These Days” - Rudmental con Dan Caplen, Jess Glynne y Macklemore

3.- “La cintura” - Álvaro Soler

4.- “Lo malo” - Aitana Ocaña y Ana Guerra

5.- “Never Be The Same” - Camila Cabello

6.- “One Kiss” - Calvin Harris y Dua Lipa

7.- “Spinning Over You” - REYKO

8.- “1, 2, 3” - Sofía Reyes con Jason Derulo y De La Guetto

9.- “Mad Love” - Sean Paul y David Guetta con Becky G

10.- “El arrepentido” - Melendi y Carlos Vives

(Fuente: Los 40 Principales)



ESTADOS UNIDOS

1.- “Te boté” - Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny

2.- "Despacito" - Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber

3.- “X” - Nicky Jam con J Balvin

4.- “Dura” - Daddy Yankee

5.- “Mi gente” - J Balvin y Willy William con Beyonce

6.- “Dame tu cosita” - El Chombo

7.- “Me niego” - Reik con Ozuna y Wisin

8.- “El farsante” - Ozuna

9.- “Sin pijama” - Becky G y Natti Natasha

10.- “Oye mujer” - Raymix

(Fuente: Billboard)



MÉXICO

1.- “Nunca es suficiente” - Los Ángeles Azules con Natalia Lafourcade

2.- “One Kiss” - Calvin Harris con Dua Lipa

3.- “No Tears Left to Cry” - Ariana Grande

4.- “X” - Nicky Jam con J Balvin

5.- “Me niego” - Reik con Ozuna y Wisin

6.- “Me muero” - Carlos Rivera

7.- “Bella” - Wolfine

8.- “To My Love” - Bomba Estéreo

9.- “1, 2, 3” - Sofía Reyes con Jason Derulo y De La Guetto

10.- “Solo” - Clean Bandit con Demi Lovato

(Fuente: Los 40 Principales)



VENEZUELA

1.- “Buum buum” - La Melodía Perfecta

2.- “Contigo” - Omar Acedo

3.- “Te declaro culpable” - 4K

4.- “Cherry” - Aran One

5.- “Pa tras” - Chucho Flash

6.- “Dame un beso” - Guaco y Juan Miguel

7.- “Parcera” - Tomas The Latin Boy y Farina

8.- “Como en Las Vegas” - Olga Tañón y Chyno Miranda

9.- “Yo tengo la llave” - Stefan con Juan Miguel

10.- “Loco por volverte a ver” - Ronald Borjas

(Fuente: Record Report)