Brad Pitt no quiere que sus hijos aparezcan en la secuela de 'Maléfica'

(GH)

De acuerdo con medios internacionales Brad Pitt le negó el permiso a Angelina Jolie para que dos de sus hijos aparezcan en el filme de Maléfica 2.



Shiloh y Knox son los dos pequeños que posiblemente podían aparecer en el filme que está protagonizando Jolie, pero al parecer su padre negó el permiso, pues el actor asegura que Angelina está usando a sus hijos para controlarlo.



“Brad se niega a que Shiloh y Knox aparezcan en Maléfica dos. Los niños están siendo usados como armas entre él y Angelina”, reveló una fuente.



Aunque en la primera versión de Maléfica apareció una de las pequeñas hijas de la ex pareja, en esta secuela no sucederá lo mismo.



Cabe destacar que en días pasados un juez determinó que los 6 hijos del ex matrimonio deben pasar tiempo con su padre, por lo que Pitt tiene la custodia de los niños durante todo el verano.