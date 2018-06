Natalia Téllez responde a críticas de sus seguidores

(GH)

La conductora de televisión, Natalia Téllez explotó en contra de una de sus seguidoras, pues últimamente la han criticado mucho debido a su aspecto físico y su forma de vestir.Téllez no aguantó más y por fin decidió contestar a una de las más recientes críticas.“Quien te toma fotos y te viste te odia neta, bueno aunque sola no te favorece tampoco en nada con tus outfis”, expresó la cibernauta a la que Natalia le respondió.“A ti tu carácter y tu cara tampoco te ayudan mucho”, expresó la también actriz.Y aunque la discusión no paró ahí, ya que la seguidora insistió en continuar argumentando, Natalia Téllez decidió ignorarla.Al respecto, hubo fans de la mexicana que apoyaron su postura y no dudaron en hacerle saber que pese a las criticas en las redes sociales, es una mujer muy guapa.“Hermosa, tú siempre te ves perfecta”, “Gente envidiosa”, “Así te ves bellísima”, “Preciosa como siempre”, “Con lo que te pongas te ves hermosa, porque tienes una cara de ángel”, “Ignora a esa gente tóxica”, expresaron sus más fieles seguidores.