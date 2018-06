Mario Vicente Gallego cuenta su versión de Marcela Basteri

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

Mario Vicente Gallego, tío de Luis Miguel, reveló que fue en agosto de 1986 cuando vio por última vez a Marcela Basteri, madre del cantante, en las Maltas, España.



Tanta es la incertidumbre que ha provocado el paradero de Marcela luego del lanzamiento de la serie biográfica del artista, que el programa Ventaneando dio a conocer una entrevista que Mario Vicente, conocido en la trama como Tito, dio con respecto al controversial tema.



"Yo la vi voluntaria (su desaparición), porque mi madre no me engaña y sobre todo la casa en que estaba (…), entonces se fue, había un señor abajo esperándola, que según mi hermano cree que era Antonio, un siciliano", contó Vicente Gallego.



"Llegó (Marcela) muy enfadada (de Italia), se encaró con mi madre y dijo: ‘aquí te dejo a los tres niños y a tu hijo para que vivan felices’", dijo la madre de Luis Rey, según Mario Vicente.



Asimismo, señaló que luego de decirle eso a su madre, Marcela se marchó para nunca volver, hecho que destrozó a su hermano, quien no paró de buscarla incansablemente.



"Esa noche fatal, (se la pasó llorando), decía que no iba a volver más, y que desde hace meses la veía muy diferente y que la había perdido" expresó el tío del cantante.



Conjuntamente, Gallego defendió a Luisito Rey, señalando que sería incapaz de participar en algo tan atroz como la desaparición de la madre de sus hijos.