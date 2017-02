Es hora de unirnos y votar: Mario Domm

VIÑA DEL MAR, Chile(SUN)

“Maldita pregunta”, soltó Mario Domm cuando fue cuestionado sobre su opinión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Acto seguido, se limitó a hablar de la incompetencia de los políticos mexicanos para lidiar con su racismo.



“Yo soy de familia palestina y mexicana, estoy jodido”, expresó. “Me siento contento de que esté pasando porque es la única manera de que los mexicanos al fin despertemos y nos unamos, que ese odio que sentimos nos una y darnos cuenta que nadie puede pasar sobre nosotros, saber a quién votamos y que es nuestra culpa tener políticos mediocres.



“Vienen elecciones dentro de poco y me parece que hay que sacar una credencial de elector (los jóvenes que no la tengan), necesitamos de su ayuda para elegir un presidente que pueda darle cara a una persona con tintes racistas como el presidente Trump”.



Junto a su compañero Pablo Hurtado se presentará con Camila este martes en el escenario de la Quinta Vergara, en Viña del Mar para el cierre de su gira. En su visita recibieron el cariño del público chileno con la entrega de un disco doble de platino por más de 10 mil copias vendidas de su álbum “Elypse”.



Ya que se encuentran en la preparación de un nuevo material discográfico, hablaron de la inspiración que encuentran creando una conexión con sus escuchas.



“Me siento como un canal que empieza a descargar energía en otro plano; trato de vivir las experiencias al máximo lo más posible para ser más honesto y real cuando escribo”.



Una de sus máximas misiones es transformar la energía negativa en positiva y comparó esa experiencia a cuando perdió sus ahorros en la Bolsa de Valores, hecho de lo que creó una canción. Se ha dado cuenta que su trabajo de autor es algo que el dinero no puede comprar, por lo que disfruta entregando su trabajo a otros autores.



“Si escribo canciones y no doy ninguna, la vida me cierra la llave y me empieza a dejar sin temas. Hay que dar canciones que me parecen buenas y podría cantar yo, ahí está lo bonito de dar la energía que creaste y la puede tomar alguien más”.



Descartó una reunión con Samo, el ex vocalista. “Me gusta ver hacia adelante y no me gustan los reencuentros, creo que tengo suficiente inspiración en la pluma e ideas en el piano”.