Morgan Freeman recibe el premio a la trayectoria en los SAG

LOS ÁNGELES, California(AP)

Morgan Freeman se paró por primera vez en un escenario cuando tenía 8 años para interpretar al “Little Boy Blue” (“Muchachito vestido de azul”) en un certamen. Desde entonces supo que quería ser actor.



Más de siete décadas después Freeman, ahora de 80 años, recibió el domingo el premio a la trayectoria del Sindicato de Actores de la Pantalla por papeles mucho más grandes, incluido uno que le mereció un Oscar en “Million Dollar Baby” (“Golpes del destino”). Freeman ha sido nominado al Premio de la Academia en cuatro ocasiones, entre otras por su trabajo en “The Shawshank Redemption” (“Sueños de libertad”) y “Driving Miss Daisy” (“El chofer y la señora Daisy”).



Rita Moreno, quien presentó el honor, recordó otro papel menos conocido que Freeman con ella en su programa infantil de 1971 “The Electric Company”. La actriz hizo reír al público al hablar de un papel que sorprendería a algunos debido a la voz de seda de Freeman.



“Morgan Freeman, el Sr. Elegante. Morgan Freeman, el Sr. Caballeroso. Morgan Freeman interpretando a Drácula, con colmillos saliéndose de su boca”, dijo Moreno riendo antes de imitar la voz de miedo que Freeman habría usado. “Y hablaba así: ’Hola, pequeña. He venido desde Transilvania para ahuyentarte los días”.



En una nota más seria, Moreno dijo que Freeman era más que solo un actor, narrador, productor y humanitario. “Este hombre es un tesoro nacional”, afirmó.



El discurso de aceptación de Freeman fue corto. Luciendo una gorra de béisbol, dijo que no intentaría agradecerles a todos los que debía porque no podía recordar todos sus nombres.



“Esto es más que un honor”, dijo Freeman. “Esto es un lugar en la historia”.



Entre bambalinas, recordó un momento duro en su carrera a principios de los años 80.



“Pensé que se me habían acabado los 15 minutos. ... Necesitaba conseguir un trabajo”, relató. “Para cuando llegué al momento en que debía tomar esa decisión — renunciar — ocurrió algo: Paul Newman apareció“.



Freeman actuó en la película de Newman de 1984 “Harry & Son” (“Padre e hijo”), un trabajo que le dio un giro a su carrera.



Era casi demasiado tarde.



Previamente el domingo, Freeman dijo que si la actuación no hubiera funcionado para él, alguna vez pensó dedicarse a conducir.



“Solía imaginarme a mí mismo siendo chofer porque hubo un momento en el que pensé que todo había acabado”, dijo Freeman en un video en Facebook desde el interior del auto en el que llegó a la ceremonia de premios. “Pensé que mi carrera había llegado a su cumbre, a su cima”.



Fueron siete años después que se convirtió en una especie de chofer: el conductor Hoke Colburn en “Driving Miss Daisy”.



Sobre su premio a la trayectoria, Freeman se preguntó en la sala de prensa si éste conllevaba un mensaje oculto.



“La inferencia podría ser, ‘Bájate del escenario, estás listo’“, dijo haciendo reír a los reporteros. “Podría ser así, no lo sabemos. Mi esperanza es que ese no sea el caso. Que estén diciendo, ‘Felicidades hasta ahora’“.