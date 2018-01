"Three Billboards" arrasa en unos SAG enfocados en la mujer

LOS ÁNGELES, California(AP)

La historia de venganza “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” arrasó el domingo en la ceremonia de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla al llevarse los honores al mejor elenco, la mejor actriz, para Frances McDormand, y el mejor actor de reparto para Sam Rockwell.



Fue casi una repetición exacta de los principales galardones repartidos en los Globos de Oro, con Gary Oldman honrado también como mejor actor por su interpretación de Winston Churchill en “Darkest Hour” y Allison Janney como mejor actriz de reparto como la madre de Tonya Harding en “I, Tonya”.

Como con muchas entregas de premios de esta temporada, fue el trato a las mujeres en Hollywood el gran protagonista. La gala incluyó una alineación de presentadoras mayormente femeninas y contó con Kristen Bell como su primera anfitriona.



“Estamos viviendo un momento crucial”, dijo Bell en su monólogo de apertura, que se mantuvo ligero y mayormente alejado de la política. “Asegurémonos de liderar el cambio con empatía y diligencia, porque el miedo y la ira nunca ganan la carrera”.



Mientras muchos hombres prominentes en Hollywood enfrentan acusaciones de acoso o abuso sexual, virtualmente cada aspecto de la temporada de premios ha sido impactado por el escándalo, desde las preguntas en la alfombra roja hasta la ansiedad por conocer a los ganadores.



Tanto James Franco como Aziz Ansari fueron premiados hace dos semanas en los Globos de Oro mientras llevaban en sus solapas pines de Time’s Up antes de ser denunciados de conducta sexual inapropiada y, en el caso de Ansari, de conducta sexual agresiva por una acusadora anónima. Ambos estaban nominados el domingo y perdieron, Franco ante Oldman y Ansari ante William H. Macy por “Shameless”.



Rockwell, quien superó a su coestelar Woody Harrelson, aprovechó su momento en el podio para elogiar a McDormand.



“Frances, eres una potencia energética”, dijo Rockwell. “Me pongo hombro a hombro contigo y con todas las mujeres increíbles en esta sala que están tratando de hacer las cosas mejor. ¡Ya era hora!“.



La mayoría de los comentarios durante la velada fueron con miras a futuro. La presidenta de SAG-AFTRA Gabrielle Carteris dijo, “Este no es un momento preciso. Este es un movimiento”.



En el apartado de televisión los grandes ganadores fueron “This Is Us” de NBC, que se llevó el premio al mejor elenco en una serie de drama y le mereció a Sterling K. Brown el premio al mejor actor, y la comedia “Veep” de HBO, cuyo elenco y estrella, Julia Louis-Dreyfus, fueron galardonados.