Muere actriz porno en centro de rehabilitación

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Otra muerte enluta al mundo de la pornografía en Estados Unidos. La actriz Olivia Lua, de 23 años, fue encontrada muerta el jueves pasado en un centro de rehabilitación de California.



“Muchos comentarios se han hecho recientemente sobre el número de estrellas que han muerto en el último año y con gran tristeza debemos informar que la lista ha crecido. Nos enteramos hoy que Olivia Lua murió esta mañana, descanse en paz”, dijo en un comunicado la agencia LA Direct Models.



Lua había firmado con esa agencia desde abril del año pasado, pero a partir de octubre redujo sus actividades por su estancia en rehabilitación.



Estuvo en una clínica durante tres meses y salió, pero tuvo una recaída que la llevó a un centro en West Hollywood, en donde fue encontrada muerta.



Una noche anterior había tuiteado una foto acompañada de un texto que decía “lo siento por todos lados, ya no me asusta más”.



Aunque aún no hay información oficial de las causas del deceso, se cree que pudo haber sido una combinación de fármacos y alcohol.



El deceso de Lua se suma a los de August Ames, Yurizan Beltran, Shyla Stylez y Olivia Nova, todas actrices pornográficas.