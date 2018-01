Llevan a cabo funeral de Dolores O´Riordan en Irlanda

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La extinta vocalista de la banda irlandesa The Cranberries, Dolores O´Riordan es velada en la Iglesia St. Joseph en Limerick, Irlanda entre familiares y amigos cercanos.



O'Riordan falleció repentinamente el 15 de enero de este año en Londres mientras grabada. Ella tenía 46 años.



Formado en Limerick, a finales de la década de 1980, The Cranberries se convirtió en estrellas internacionales en la década de los 90 con éxitos como "Zombie" y "Linger" que fusionaron el rock alternativo con la melodía pop infundida en la música celta.



El presidente irlandés Michael D. Higgins dijo que O'Riordan y la banda "tuvieron una gran influencia en el rock y el pop en Irlanda e internacionalmente".



"Para todos aquellos que siguen y apoyan la música irlandesa, los músicos irlandeses y las artes escénicas, su muerte será una gran pérdida", dijo en un comunicado.



O'Riordan era el principal letrista y co-compositor de The Cranberries, y su voz poderosa, a veces lamentándose, era la clave del sonido distintivo de la banda.