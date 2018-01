Acusaciones por plagio, uno de los precios del éxito

CIUDAD DE MÉXICO(EL UNIVERSAL)

Los llamados Tres Amigos ya tienen otro tema común de qué platicar: será de cuando sus producciones fueron relacionas con el plagio.



El primero en la lista fue Alfonso Cuarón, quien se encontraba volando hacia México en 2014, cuando se enteró que una escritora demandaba a los estudios de cine Warner por copiar Gravedad.



Dos años después, en 2016, en redes circuló un video en el cual se comparaban varias escenas de El renacido, dirigida por Alejandro González Iñárritu, similar a las de cintas hechas por el ruso Andrei Tarkovsky (Solaris y La infancia de Iván).



Ahora tocó el turno a Guillermo del Toro, a quien en redes comenzaron a señalar por el presunto parecido de La forma del agua, la cual contabiliza hasta ahora 65 premios internacionales entre ellos el Globo de Oro a Mejor Director, al corto holandés The space between us, de 2015.



Del espacio. Semanas después de haber obtenido el Oscar a Mejor Dirección, Cuarón se sorprendió con los reclamos de Tess Gerritsen.

La escritora demandaba a los estudios Warner, que él había comprado su novela Gravedad en 1999 y con encontraba similitud.