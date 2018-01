Chiquitos pero talentosos

TIJUANA, Baja California(GH)

Emocionados, con sus mejores armas como el baile, el canto y la actuación, decenas de niños acudieron al casting del programa "Pequeños gigantes" en Tijuana.



Desde muy temprana hora y algunos de ellos viajando desde Ensenada, Tecate, Rosarito y Mexicali llegaron a poner toda la "carne" en el asador para ganarse el pase a la final nacional.



El proceso que se divide en tres filtros, se buscó en el primero, detectar el talento en cualquiera de sus disciplinas y así pasar a un segundo e ir depurando según el nivel, el tercero se decide hoy domingo.



María José Macīas de la producción de Rubén Galindo destacó que el programa dará inició el 17 de febrero, mientras que las grabaciones desde el 11 de febrero.



"Tendrá nuevas cosas, la producción siempre tiene un as bajo la manga y los participantes se llevarán un premio", sostuvo Macías.

Entre las canciones que más interpretaron fueron "Adiós amor" y "La Bikina".



Destacaron también los participantes de academias de baile, quienes mostraton mejor coordinación y destreza para la pista.



"Yo vine porque quiero salir en la tele, me gusta el programa y me gusta bailar", compartió Diego de ocho años de edad, quien viajó desde Ensenada.



A los niños más pequeños les hicieron preguntas sobre el calentamiento global, el amor, la familia y sus gustos.