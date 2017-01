Donald está obsesionado conmigo: Stewart

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz Kristen Stewart aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está “obsesionado” con ella, pues recordó cuando el mandatario publicó una serie de cinco tuits atacándola respecto a su infidelidad a Robert Pattinson en 2012.



Precisamente el día de la toma de posesión como presidente de Trump, la actriz de Crepúsculo decidió contestar al magnate, quien en ese año era estelar del programa The Celebrity Apprentice.



“En ese momento, él era sólo una estrella de telerrealidad, no tenía referencias, estaba realmente obsesionado conmigo, ¡es una locura!”, dijo la actriz a la revista Variety.



Cuando las fotos de la infildelidad de Stewart con el cineasta Rupert Sanders salieron a la luz, entre otros tuits, Trump escribió: “Stewart engañó a Robert como un perro y lo volverá a hacer. ¡Él puede tener algo mejor!”



Stewart se encuentra en Sundance para presentar sudebut como directora en el cortometraje Come Swim.