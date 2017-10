Las parejas de Kate del Castillo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En una inesperada confesión, que no se había dado antes porque "nadie me lo preguntó", Kate del Castillo reveló que tuvo sexo con Sean Penn.



La declaración la hizo durante la promoción de su serie documental "El día de conocí al Chapo". La presentadora Juju Chang la cuestionó sobre su relación con el actor estadounidense y ella dijo: "Nunca me enamoré de él. Tuvimos sexo. Bueno. Lo siento, pero ambos somos adultos, solteros y algo estaba pasando, pero eso fue todo".



Pero, ¿quiénes son los hombres que le han robado el corazón a la actriz? Casada un par de veces, primero con el ex futbolista Luis García y luego con el actor Aarón Díaz, en 2014 se difundieron imágenes de ambos besándose. Sin embargo, poco después al parecer la relación terminó.



En 2013 Kate fue vista con el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, aunque en su momento la hermana de la actriz descartó que hubiera un romance.



Reconocida como una de las actrices más sólidas de la farándula mexicana, Kate del Castillo no ha podido desligar su destacada carrera de los nombres de caballeros que en algunos casos la han enamorado y en muchos otros sólo la han pretendido.



Incluso se le llegó a relacionar con el boxeador ‘Canelo' Alvarez pero nunca se confirmó. Posteriormente el propio deportista dijo que no hubo romance con la actriz.



De los noviazgos confirmados, se le recuerda al lado de Fernando Ciangherotti a principios de los años 90, cuando su carrera despegaba gracias a su participación en telenovelas como "Muchachitas" y "Mágica juventud". El romance no duró mucho.



Una década después, en 2001, Kate se casó con Luis García a la edad de 29 años. La relación duró hasta 2002. Posteriormente se le vinculó con Demian Bichir, con quien compartía el deseo de triunfar en Hollywood e incluso trabajaron juntos en 2005 en la película American visa.



Vivieron juntos pero la relación no dio para más.



En 2009 Kate volvió al altar, esta vez con el actor de moda, en ese momento, de las telenovelas mexicanas: Aarón Díaz. Dos años duró esta unión. A finales de 2012 se le vio muy cerca de Luis Miguel, pero ella mencionó que sólo tenían una amistad.



Kate del Castillo, de 40 años cumplidos, ha destacado en telenovelas como "Muchachitas" (1991), "Mágica juventud" (1992) y "La mentira" (1999), en 2007 lmó la película La misma luna, aunque su trabajo más importante ha sido la serie de TV "La Reina del Sur" (2011), que aún se transmite en sistemas de televisión de paga.