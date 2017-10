Kate del Castillo revela que tuvo sexo con Sean Penn

LOS ÁNGELES, California(SUN)

Como parte de la promoción de su serie documental “El día de conocía al Chapo”, la actriz Kate del Castillo tuvo una entrevista con el matutino Good Morning America, donde entre otras cosas reveló que tuvo relaciones sexuales con Sean Penn.Kate fue entrevistada hace unos días por la presentadora Juju Chang, quien entre otras cosas le preguntó acerca de su relación con el actor hollywoodense.Para ser precisos, Chang le dijo a Del Castillo que si en algún punto se había enamorado de Penn, a lo que la actriz respondió que “no”.“Nunca me enamoré de él. Tuvimos sexo. Bueno. Lo siento, pero ambos somos adultos, solteros y algo estaba pasando, pero eso fue todo. Estábamos ahí para hacer negocios", dijo en entrevista con Juju Chang para Good Morning America.En la entrevista, Del Castillo señaló que si hasta ahora ha revelado que tuvo intimidad con Sean Penn, fue porque nadie le había preguntado antes.“Nadie me preguntó y no ando hablando de eso. Todos fueron tan estúpidos y todos pensaban que tenía algo que ver con 'El Chapo', que nadie me preguntó y no ando hablando de eso. Pero creo que todo estuvo tan calculado. Hasta eso”, añadió.