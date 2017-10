La epilepsia de Melanie Griffith mejoró al separarse de Banderas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La actriz Melanie Griffith confesó recientemente que desde hace año padece una enfermedad cuya cura la encontró al separarse del español Antonio Banderas.



Griffith confesó que sufre de epilepsia y que los ataques más graves que han sufrido estos años han coincidido con situaciones de estrés que estaba viviendo en ese momento, pero los médicos tardaron 20 años en diagnosticarle la enfermedad, de acuerdo a lo informado por The Hollywood Reporter.



"Nunca supe por qué sucedía. Los dos últimos ataques me dieron a bordo de un barco en Cannes. Tuve una gran convulsión y me llevaron al médico, luego volvimos al yate y me dio otra. Cuando volví a Estados Unidos fue cuando me dijeron que tenía epilepsia, algo que nunca me habían dicho en estos 20 años", dijo.



"Me he estado medicando durante estos últimos cuatro años y no he vuelto a tener otra convulsión tan fuerte, pero en este periodo también me he divorciado, que creo que fue la verdadera cura para mí".



Griffith y Banderas se divorciaron en 2014 tras 18 años de matrimonio. Fruto de esa relación nación Stella del Carmen, hoy de 21.