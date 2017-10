Adrián Uribe ya se siente cómodo en el doblaje

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Desde hace 15 años, Adrián Uribe está inmerso en el doblaje de cintas de corte infantil (Tierra de osos, Garfield y Angry birds, entre otras), algo que para él se ha vuelto algo recurrente conforme pasan los años.



Para el comediante, esta situación no le parece nada extraña, pues aunque reconoce no tener formación como actor de doblaje, sus inicios como payaso y actor infantil, dice, le ayudaron a consolidarse en esta faceta.



“No se por qué me siguen contratando (ríe), pero creo que se debe a que antes de ser comediante, inicié mi carrera como actor de teatro infantil y en shows de payaso y eso me hace que tenga un conecte muy especial con los niños, lo que me ha ayudado a que haga doblajes infantiles”.



En el tiempo que lleva haciendo doblaje, Uribe considera que ha tenido un crecimiento enorme a cuando inició, pues dice, antes era menos seguro del trabajo que realizaba.



“Ahora tengo más confianza, la primera vez que doblé un protagónico en Garfield, lo padecí, me ponía nervioso, aunque ya había hecho antes doblaje, pero sentir que en tu voz recaía el peso de la película es algo fuerte.



Hoy he aprendido a relajarme y disfrutarlo”, indica. El personaje que lo llevará en enero próximo a las salas de cine es Tadeo, el explorador perdido 2: El secreto del rey Midas, en el que ha prestado sus cuerdas vocales a una momia en la que, señala Uribe, recae todo el peso humorístico del largometraje.



Para este trabajo, Adrián explica que quiso hacer algo limpio, que no estuviera cargado de voces o frases de alguno de sus populares personajes.



“Es una momia que no sabes si es hombre o mujer y eso fue divertido, es distinto a lo que he hecho porque su voz tiene que ser asexual.



Traté de no meterle frases de mis personajes, lo que hicimos fue meterle chistes que quedaban dentro de la historia, tratamos de ser cuidadosos porque es una versión para Latinoamérica no sólo para México”.