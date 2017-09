Adal Ramones, conmovido hasta las lágrimas por el sismo en México

(SUN)

Adal Ramones se mostró conmovido por el sismo que sorprendió al territorio mexicano la tarde de ayer martes, el conductor se encuentra en Perú grabando una película, pero no está ajeno a lo que ocurre en su País.



En entrevista por "América TV", el conductor lamentó lo sucedido y con lágrimas en los ojos aplaudió a los rescatistas que están haciendo hasta lo imposible por salvar vidas entre los escombros.



"Acabamos de vivir un temblor hace una semana y ahora esto… además de los huracanes, no entiendo. La naturaleza nos sorprende con su poder", expresó.



"Se van a quedar buscando entre los escombros a sobrevivientes. Es la solidaridad de la gente, de nuestros pueblos", manifestó.



"En esta misma fecha, en el 85, se vivió no de los peores terremotos en la historia de México. La gente está con pánico, está asustada.



Sabemos que el pueblo peruano es amigo. Sabemos que la gente de México se está moviendo, pero si hay ayuda internacional será bien recibida", finalizó.



A través de sus redes sociales también ha expresado su dolor y solidaridad para México.