Cinco minutos con Godzilla

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para no perderse en el mundo de "Godzilla: king of the monsters", cuyo rodaje ocupará dos zonas del Centro Histórico de la Ciudad de México, desde este domingo y hasta el próximo martes, bajo la dirección de Michael Dougherty, te decimos algunas cosas que debes saber.



—2 Meses fue la preproducción en México, país que le ganó a Guatemala, donde ya la producción de Warner tenía pláticas avanzadas.



— 5 calles serán cerradas al tránsito vehicular y peatonal: Moneda y Academia (hoy) y Brasil, Luis G. Obregón y B. Domínguez, mañana y martes.



- 5 minutos del largometraje protagonizado por Vera Farmiga es lo que se rodará en la capital mexicana.



— 14 metros mide el fuselaje del avión militar construido por técnicos mexicanos, durante tres semanas.



— 30 vehículos de producción, sumados entre los diversos departamentos del filme, ocuparán las zonas escogidas para el rodaje.



— 700 extras con una paga de 500 pesos diarios, serán los utilizados en una de las escenas, en otra, sólo requerirán de 500 personas.



— 60 metros es la altura que tomarán drones de la producción, para simular el derrumbe de un avión, el cual será recreado digitalmente.



— 8 horas se espera que dure la filmación en cada jornada, arrancando cuando ya haya luz de día; se prevé haya algunas tomas nocturnas.



— 2 grandes producciones se han filmando en la Plaza de Santo Domingo, donde ahora la gente huirá de los monstruos: "Sense8", serie de Netflix, y "El callejón de los milagros", cuya placa metálica conmemorativa se encuentra en un edificio adyacente al templo.