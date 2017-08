'The Hitman's Bodyguard' supera a 'Logan Lucky' en taquilla

LOS ÁNGELES, California(AP )

La cinta de comedia y acción "The Hitman's Bodyguard", con Samuel L. Jackson y Ryan Reynolds, quedó en primer lugar de taquilla de los cines de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, tras recaudar unos 21,6 millones de dólares en 3.337 cines, de acuerdo con cálculos de los estudios divulgados el domingo.



Pese que muchas críticas la consideraron bastante mediocre, "The Hitman's Bodyguard" superó fácilmente a "Logan Lucky", de Steven Soderbergh, una película sobre un atraco que fue bien aceptada por la crítica. "Logan Lucky", con Channing Tatum y Daniel Craig, recaudó solo 8,1 millones en 3.031 cines y quedó en el tercer lugar de taquilla, detrás de la cinta de horror "Annabelle: Creation", que recaudó 15,5 millones en su segunda semana.



Completaron la lista de los mejores cinco filmes del fin de semana: "Dunkirk", con 6,7 millones de dólares y "The Nut Job 2: Nutty by Nature", con 5,1 millones.