Chris Cornell y Chester Bennington, unidos por el rock y la muerte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Chester Bennington y Chris Cornell coincidieron no sólo en su estilo de vida, dedicados al rock, ambos decidieron ahorcarse.Sus muertes ocurrieron casi con dos meses exactos de diferencia.Cornell se suicidó el 18 de mayo tras una presentación en Detroit.Bennington, vocalista de Linkin Park se ahorcó en su casa de Los Ángeles el día que Chris habría cumplido 53 años de edad.La estrecha relación entre ambos se notó en sus colaboraciones.Chester cantó con Chris "Hunger Strike", de Temple of the Dog.Cornell cantó también "Crawling", uno de los principales éxitos de Linkin Park.Tras el suicidio de Cornell, Chester publicó una emotiva carta para recordar a su amigo:"Pensamientos sobre ti inundaron mi mente y lloré. Sigo llorando, con pena, como con gratitud por haber compartido momentos especiales contigo y con tu hermosa familia. Tú me inspiraste en muchas formas que no pudiste haber imaginado. Tu talento era puro e incomparable. Tu voz era diversión y dolor, cólera y perdón, amor y desamor, todo mezclado en uno. Supongo que eso es lo que todos somos. Tú me ayudaste a entender eso ...No puedo imaginar un mundo sin ti en él. Rezo para que encuentres paz en la próxima vida. Envío mi amor a tu esposa e hijos, amigos y familia. Gracias por permitirme ser parte de tu vida".Al igual que Cornell, Chester lidió durante años con problemas de adicciones.