Este día Linkin Park subió el video Talking To Myself a YouTube

Este día Linkin Park subió a YouTube Talking To Myself, el cual sería uno de los últimos en los que aparecería su vocalista, Chester Bennington.“Dime lo que tengo que hacerNo hay forma de llegar a tiLas luces están encendidas, pero nadie está en casa (nadie en casa)Tu dice que no puedo entenderPero no me estás dando una oportunidadCuando me dejas, ¿a dónde vas? (¿A donde vas?)”, así comienza la canción.“Admito que cometí erroresPero el tuyo puede costarte todo¿No me oyes llamándote a casa?”, dice otro verso de la composición.El vocalista de Linkin Park, Chester Bennington, se suicidó este jueves a los 41 años.La noticia fue confirmada por medios especializados como TMZ.Fuentes policiales dijeron al medio que el cantante se ahorcó en una residencia privada en Palos Verdes Estates en el condado de Los Ángeles.Su cuerpo fue descubierto el jueves justo antes de las 9:00 horas.Tenía seis hijos de sus dos matrimonios.