Los mejores éxitos de Linkin Park

Linkin Park, una de las bandas de rock alternativo que marcó a toda una generación, ha perdido a su vocalista.Chester Bennington decidió quitarse la vida ahorcándose, según revela el portal TMZ.La banda estadounidense dejó un gran número de éxitos que escalaron rápidamente las más prestigiosas listas de popularidad.Aquí te compartimos algunas canciones de Linkin Park que fueron éxito inmediato:In The End/2000Numb/2003Burn It Down/2012What I've Done/2007New Divide/2009Waiting For The End/2010