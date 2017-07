Laguardia, Reyes Spíndola... del amor al adiós en Televisa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hace un par de años, para la mayoría de los actores o conductores, estar o pertenecer a las filas de Televisa les daba confianza y estabilidad económica, incluso algunos de ellos le decía "mi casa Televisa"; sin embargo, parece que tras la aparente crisis que sufre la televisora, "su casa" los ha dejado sin exclusividades.



Uno de ellos es Ernesto Laguardia, quien todavía en 2012 -tras su salida del matutino "Hoy"- confesó a este diario que no veía la necesidad de buscar oportunidades en otras televisoras, ya que la empresa de Emilio Azcárraga Jean era "su casa" desde hacía tres décadas y en ese lugar tenía varias propuestas que en ese momento estaba contemplando.



Sin embargo cinco años más tarde anunciaba que se había quedado sin exclusividad y que se iba a Imagen Televisión a conducir el programa "Sale el sol", algo que finalmente no se concretó, pues el actor finalmente se fue a Azteca a protagonizar la telenovela "Las malcriadas".



Esta semana durante su participación en "Venga la alegría", Laguardia le dijo a los conductores del matutino que se encontraba feliz de estar en su nueva televisora y que ahí se sentía "en su casa".



Tras tres décadas de estar en la televisora de San Ángel, Patricia Reyes Spíndola era otra actriz que sentía una complicidad con la empresa a la que pertenecía a la que se refería como "su marido", uno al que le tenía que pedir permiso cada que deseaba trabajar en cine o teatro".



Eso no impidió que pese al amor que Spíndola tenía por "su marido", éste la dejara sin exclusividad y le abriera las puertas para que fuera a pedir trabajo en otro lugar.