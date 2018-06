Fans de Mane de Acapulco Shore lloran ante su salida del reality

TIJUANA, Baja California(GH)

Varios de los seguidores de Manelyk, mostraron su tristeza al enterarse que la famosa se despidió del programa Acapulco Shore.



Mane le comunicó a los integrantes que ya no estará más en el reality show, por lo que sus compañeros lamentaron su salida, pero fueron sus fans quienes hasta las lagrimas soltaron al enterarse de esta noticia.



Twitter se llenó de videos y comentarios en los que le demuestran todo su cariño a Mane y mencionaron que el programa ya no será lo mismo sin ella.



“¿Por qué? Ya no será lo mismo. La reina del Acapulco Shore no se puede ir”, comentó una de las seguidoras de Manelyk quien saltó a la fama gracias a su participación en el ya mencionado reality.