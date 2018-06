Gloria Trevi causó furor en las redes tras compartir una fotografía

TIJUANA, Baja California(GH)

La afamada Gloria Trevi causó revuelo entre sus seguidores al compartir una imagen en la que luce un look muy atrevido.La intérprete aparece en la foto con una sexy pieza de lencería y una peluca de cabello morada, la cual le da un toque excepcional.Al pie de la foto, la también actriz, posteó una pequeña leyenda en donde describe cómo le gusta andar.“Me gusta usar pelucas y jugar con fantasías para luego andar de pelo suelto”, escribió Gloria Trevi.Al respecto, los más de un millón de seguidores de Trevi no se hicieron esperar, pues de inmediato empezaron llenarla de buenos comentarios y piropos.“Me encanta ése look te vez muy bonis”, “Con todo lo que te pongas te vez hermosa”, “Un fuerte abrazo desde peru Dios te bendiga”, “Hermosa como siempre. Un fuerte abrazo amiga”, “Cuerpazo, pelazo, uns hermosa cara, una guerrera, luchadora y con una voz simplemente poderosa e inigualable, todo lo dicho es =a GLORIATREVI”, “Que mujer, hermosa flaca, te va súper el look”, fueron algunos de los mensajes que recibió Gloria.