Lindsay Lohan no será invitada a la boda de Paris Hillton

TIJUANA, Baja California(GH)

La reconocida estadounidense, Paris Hillton no invitará a su ex amiga Lindsay Lohan a la boda en la que contraerá matrimonio con el actor Chris Zylka.



Hillton fue cuestionada en el aeropuerto de Los Ángeles, con respecto si Lohan acudirá a su boda, por lo que un tanto molesta le respondió al periodista que si no tenía nada bueno que decir, que mejor no dijera nada.



Aunque el paparazzi no obtuvo una respuesta amable, él siguió insistiendo, pues quería conocer la opinión de la DJ.



“¿Te gustaría ser invitada a la boda de Lindsay?”, cuestionó el informante, por lo que Paris respondió contundentemente que no, “No, yo ando muy ocupada (…) no tengo drama con nadie, yo únicamente elijo no acercarme a ciertas personas… la vida es demasiado corta”, enfatizó la prometida de Chris.