Georgina Rodríguez habla acerca de su supuesto embarazo

TIJUANA, Baja California(GH)

Luego de que en días pasados se especulara sobre un supuesto embarazo por parte de la esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez salió a desmentir tal versión, pues asegura que no está embarazada.



Georgina expresó que por el momento no está embarazada, pero que no descarta la idea de estarlo nuevamente el algún futuro.



“No estoy embarazada… aunque, en el futuro, nos gustaría ampliar la familia”, reveló la modelo, para la revista ¡Hola!



Asimismo, explicó cuál es la razón por la que se ha visto con un poco de pancita.



“Se me ha visto más hinchada de lo normal porque he estado de avión en avión, he comido pasta durante cuatro días seguidos y… soy humana: retengo líquidos, me influyen las hormonas y aún me estoy recuperando del parto”, continuó explicando la esposa del futbolista portugués.