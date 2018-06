¿Qué propone el proyecto "El Día Después", presentado por Diego Luna?

(El Universal)

El actor Diego Luna presentó la iniciativa ciudadana "El Día Después" iniciativa que, a través de redes sociales y foros, busca generar empatía entre los ciudadanos para que el 1 de julio se ejerza el derecho al voto en paz, y con el objetivo de que después continúe el proceso democrático en comunión social."Cada quien va a elegir a quien mejor le convenza, pero esto va más allá. 'El Día Después' invita a que la gente cuestione su realidad aun cuando haya pasado la elección. ¿Cómo puede ser que estemos en un País donde hay 114 candidatos asesinados y todos digamos 'ok' y sigamos como si nada?", explicó Luna en conferencia de prensa.En un manifiesto de12 puntos (el cual puede ser firmado por que cualquier ciudadano en la página electrónica http://eldiadespues.mx/ ), diversas figuras del medio artístico y periodístico invitan a minimizar las polémicas entre candidatos y los debates violentos que generan sus discursos agresivos en la sociedad."Se trata de bajar el ímpetu de confrontación y entrarle más a la reflexión, estar informados y estar presentes y a eso estamos invitando a los ciudadanos, a ejercer nuestra ciudadanía.El cambio que este País necesita no se va a dar porque gane un candidato", reiteró Luna.Personalidades como Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, Alondra de la Parra, Emmanuel Lubezki, Gael García Bernal, Guillermo del Toro, Lidia Cacho, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, Emilio Lezama y Valeria Luiselli, son algunas de los mexicanos que se han sumado a la propuesta."No se la hemos hecho directamente a los candidatos, aunque es un llamado fundamental a toda la ciudadanía, a la cual ellos también pertenecen, pero tampoco nos interesaría que esto se use como un elemento de campaña. Para nosotros lo más importante es que se unan los ciudadanos, si lo leen y están de acuerdo, pues está bien", puntualizó.En el punto siete del manifiesto destaca el respeto a los migrantes que, en días recientes, se ha informado sobre la situación que padecen en los Estados Unidos, sobre todo los menores que son separados de sus padres.Al respecto Luna criticó al gobierno mexicano ante la falta de un posicionamiento."A mí me gustaría vivir en un País donde el gobierno ya se hubiera manifestado enérgicamente contra lo que está pasando con Estados Unidos y lamentablemente siguen festejando el triunfo contra Alemania, no tienen tiempo", lamentó.El video introductorio y los 12 puntos de acuerdo ciudadano ya pueden consultarse en el sitio web de la iniciativa, pero el jueves comenzará a circular un documental de 12 minutos, en el que las voces de quienes forman parte del proyecto invitan a la reflexión y unión de los mexicanos.