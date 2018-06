Julián Gil encuentra el amor en Rusia

TIJUANA, Baja California(GH)

El actor argentino Julián Gil asegura haber encontrado el amor en Rusia, luego de estar dos años en soltería, pues desde entonces se encuentra separado de la madre de su hijo menor.



Julián recurrió a un reality show en Rusia para encontrar de nueva cuenta el amor, pues tras su divorcio con Marjorie de Sousa, el actor se ha mantenido soltero.



El nuevo romance de Gil sucedió gracias a su participación en el reality show ‘Bachelorovsky’ producido por Univisión.



Durante la producción de este show el argentino tuvo la oportunidad de convivir con diferentes mujeres, pero fue Katia quien cautivó su corazón y aseguró que es el amor de su vida.



“Me enamoré, me enamoré porque un beso no significa todo en la vida, lo que significa es quién te lo dé. En mi vida había estado tan cerca del cielo y todo por amor, por esta protección, esa seguridad que me dio Katia… Estoy seguro que Katia es la mujer de vida”, expresó el ex de Marjorie de Sousa.



Por su parte, Katia comentó que es una mujer que se dedica a viajar mucho y por eso no mantiene una relación amorosa, pero que Julián le interesa y ha decidido conocerlo.