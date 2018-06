(GH)

Are you watching? Una publicación compartida por Fran Drescher (@officialfrandrescher) el 21 de Feb de 2018 a las 12:20 PST

¿Podría La Niñera ser la próxima comedia en renacer? Su co-creador y estrella, Fran Drescher, piensa que sí.El lunes, la actriz, de 60 años, dijo a Entertainment Tonight que ella y el co-creador, Peter Marc Jacob, quien también es su ex marido, están en conversaciones para revivir la comedia, informa People "Estamos hablando de eso. Peter y yo estamos hablando de eso", dijo Drescher en Revolution: Broadway Sings for Pride, el concierto benéfico anual que se realiza en la ciudad de Nueva York."Estamos trabajando en un proyecto muy grande. Va a ser muy emocionante para los fanáticos, pero no estoy en libertad de anunciarlo todavía. Pero va a ser grande"."No estoy distanciada con esa sugerencia", agregó, cuando le preguntaron si dejaría que La Niñera tomara el lento camino dejado atrás por el recientemente cancelado avivamiento de Roseanne de ABC. "Quiero decir, estoy esperando recibir la llamada".La Niñera se estrenó en CBS en 1993 y duró seis temporadas antes de su final en 1999.