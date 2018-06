El bolero es inmortal: Carlos Cuevas

TIJUANA, Baja California(GH)

“Mientras existan enamorados, el bolero no desaparecerá”, frase que repite una y otra vez el cantante Carlos Cuevas, quien ha dedicado su vida artística a este género.



Con más de 31 discos, el intérprete recalcó en entrevista vía telefónica que el género, si bien no es moda, perdido no está.



“Tiene más de 150 años tan vigente que mucha gente lo escucha, lo baila, lo canta y esa es la ventaja, sin lugar a dudas, pero el bolero no pasa de moda”, consideró.



A diferencia de otros géneros, este permanece, pero tampoco es obligación de nadie subirse al barco y sacarlos, como lo hacen con el reggaeton, por ejemplo.



“Hay muchos ritmos que los he visto pasar, no es que se sume la gente, pero hay momentos para todos”, puntualizó “Muy cierto que Luis Miguel los grabó y los posicionó en el gusto de los jóvenes, pero fue un par de discos solamente”.



Actualmente promociona su disco “Los boleros de oro de la música tropical” donde están como invitados Charlie Zaa, Kika Edgar, Lila Downs, Francisco Céspedes y Víctor García.



Carlos Cuevas actualmente es conductor del programa de televisión “Noche a noche… contigo”, que se transmite desde Guadalajara y donde apoya a jóvenes talentos dentro del género.



Este bolerista por convicción, no por moda, estará en Bodegas del Valle el 30 de junio en el Valle de Guadalupe con su espectáculo.

“Hace dos años ahí estuve, estoy muy contento de regresar, voy con mi show sencillo, pero cargado de amor, espero la gente salga contenta y esté lista para bolerear y bailar”, finalizó.