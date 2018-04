A Avicii le habían extirpado la vesícula biliar y el apéndice en 2014 y sufrió pancreatitis

(AP)

El productor y DJ nacido en Suecia conocido como Avicii fue encontrado muerto en Omán.La publicista Diana Baron dijo en un comunicado que el DJ de 28 años, de nombre real Tim Bergling, estaba en Muscat, Omán."La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil", dijo la declaración.Avicii fue un pionero del Movimiento Electrónico de Danza contemporáneo y un DJ capaz de realizar giras por todo el mundo. Ganó dos MTV Music Awards, un Billboard Music Award y obtuvo dos nominaciones a los Grammy. Su mayor éxito fue "Le7els".Su muerte se produce pocos días después de haber sido nominado para un Premio Billboard de la Música por el mejor álbum dance/electrónico por su EP "Avicii (01)".Sus éxitos incluyen "Wake Me Up!", "The Days" y "You Make Me". Él es el sujeto del documental de 2017 de Levan Tsikurishvil "Avicii: True Stories".Avicii había sufrido pancreatitis aguda en el pasado, en parte debido a un consumo excesivo de alcohol. Después de que le extirparon la vesícula biliar y el apéndice en 2014, canceló una serie de espectáculos en un intento de recuperación. Dejó de viajar en 2016 pero continuó haciendo música en el estudio."Ha sido un viaje muy loco. Comencé a producir cuando tenía 16 años. Empecé a hacer giras cuando tenía 18 años. Desde ese momento, salté al 100 por ciento ", dijo Avicii a la revista Billboard en 2016."Cuando miro hacia atrás en mi vida, pienso: whoa, ¿hice eso? Fue el mejor momento de mi vida en cierto sentido. Tenía un precio, mucha ansiedad y mucho estrés para mí, pero fue el mejor viaje de mi vida".