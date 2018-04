Desaire de Portman al 'Nobel Judío' desata críticas

JERUSALÉN, Israel(AP )

La decisión de la actriz estadounidense Natalie Portman de desairar el premio conocido como el “Nobel Judío” por la “extrema angustia” ante los eventos recientes en Israel desató una ola de condenas el viernes entre políticos israelíes, incluyendo la ministra de cultura.



Portman iba a recibir el premio en Israel en junio, pero anunció a la Fundación Premio Génesis a través de una representante que “no se sentiría cómoda participando en ningún evento público en Israel”. La estrella galardonada con el Oscar no detalló que le hizo sentir así. Portman es ciudadana israelí y estadounidense.



La legisladora israelí Rachel Azaria, del partido de centro Kulanu, advirtió que la decisión de Portman es una señal de la erosión del apoyo a Israel entre los jóvenes judíos estadounidenses.



"La cancelación de Natalie Portman necesita encender señales de alarma”, dijo en un comunicado. "Está expresando la voz de muchos en la comunidad judía estadounidense, principalmente aquellos de la generación joven. Esta es una comunidad que siempre ha sido un ancla importante para el estado de Israel, el precio de perderlos es demasiado alto”.



Israel ha enfrentado críticas a nivel internacional por su respuesta ante las recientes marchas masivas en la frontera de Gaza en las que 37 palestinos fueron asesinados por fuego del ejército israelí, la mayoría de ellos manifestantes. Cientos de palestinos más fueron heridos por efectivos israelíes desde que comenzaron las protestas semanales el 30 de marzo.



La Fundación Génesis dijo el jueves que había sido informada por un representante de Portman que “los eventos recientes en Israel han sido extremadamente perturbadores” para la actriz galardonada con el Óscar aunque no se refirió a algún evento en específico.



Israel dice que está defendiendo su frontera y acusó a los gobernantes de Gaza, el grupo miliciano islámico Hamas, de tratar de emprender ataques bajo la apariencia de manifestaciones. Grupos de activistas han calificado las políticas de ataque como ilegales argumentando que permiten que los soldados usen una fuerza potencialmente letal contra manifestantes desarmados.



En comentarios citados por medios israelíes, la derechista ministra de cultura Miri Regev dijo el viernes que lamentaba que Portman hubiese "caído como un fruto maduro en las manos de los simpatizantes” de la campaña palestina de boicot, retiro de inversiones y sanciones contra Israel.



"Natalie, una actriz judía que nació en Israel, se une a aquellos que relacionan la historia de éxito y el maravilloso renacimiento de Israel con una historia de oscuridad”, dijo Regev según la citaron.



Oren Hazan, un legislador del Partido Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu, pidió que el gobierno le retirara la ciudadanía israelí a Portman.



La Fundación Génesis dijo que lamentaba profundamente la decisión de Portman y que cancelará la ceremonia del premio, que se realizaría el 28 de junio.



"Tememos que la decisión de la señora Portman cause que nuestra iniciativa filantrópica sea politizada, algo por lo que hemos trabajado duramente en los últimos cinco años para evitarlo”, dijo la organización.



El premio fue creado en 2013 para reconocer los logros de los judíos y sus contribuciones a la humanidad. Los galardonados anteriores son: el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, el actor Michael Douglas, el violinista Itzhak Perlman y el escultor Anish Kapoor.



Cuando Portman fue anunciada como ganadora el año pasado dijo en un comunicado enviado por los organizadores que estaba “orgullosa de mis raíces israelíes y mi herencia judía”.



En el comunicado del jueves la Fundación Génesis citó a un representante de Portman quien dijo que “ella no podría proseguir con la ceremonia y la conciencia tranquila”.