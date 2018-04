Lynda 'gira que gira' de nuevo

TIJUANA, Baja California(GH)

Tras 16 años de no subir a los escenarios, la cantante tijuanense Lynda irrumpió anoche en la Arena México para formar parte de los invitados especiales al 90’s Pop Tour.En un video, Ari Borovoy quien lidera el proyecto, abrió la puerta del camerino de ésta y le dio la bienvenida a quien se encontraba sentada frente a un espejo.“Desde Islandia, bienvenida querida Lynda que buena sorpresa es poder estar con nosotros”, dijo Ari a la tijuanense quien lucía cabello corto.En tanto ella abrió su cuenta de Instagram como LyndaThomasOfficial y compartió una foto a sus más de 6 mil 900 seguidores y contando.“16 años que no nos vemos y tantas cosas por contar, por ahora digamos que vengo de muy lejos y de otra parte de sus vidas para abrazarlos.“Ha sido un largo viaje que aún no termina, pero en esta pausa, nada me hará más feliz que encontrarnos con el mismo amor y la esperanza que solíamos tenernos”, escribió.Actualmente Lynda tiene 36 años, tuvo su éxitos radiales “Gira que gira” y “Ya no hay”, “El amor no tiene edad”.Video: Cortesía