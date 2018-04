25 años sin Cantinflas y sin 70 mdd

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

A 25 años de la muerte de Mario Moreno se desconoce el destino de los 70 millones de dólares que amasó, pero su imagen sigue generando proyectos: Se cancelará una estampilla postal y habrá una serie animada con el personaje.



Del dinero prácticamente los familiares se desentendieron desde hace 15 años.



Su hijo Mario Moreno Ivanova, quien falleció en mayo pasado, aseguró en 2003 a El Universal que, al morir su papá, fue a los bancos para congelar las cuentas y hacer inventarios de la herencia, pero se llevó una sorpresa.



"El saldo de Banamex, en donde yo sabía que había como 68 o 70 millones de dólares, era solamente de 13 mil nuevos pesos", dijo esa vez.



Durante dos décadas, Ivanova enfrentó un pleito legal con Eduardo Moreno Laparade, sobrino de "Cantinflas", por la sucesión de derechos cinematográficos de 39 películas del actor, como "El barrendero" y "El padrecito". Ahí gastó miles de pesos para sostener el juicio.



Finalmente la Suprema Corte de Justicia determinó en 2014 que los derechos pertenecían a Moreno Laparade, quien ya no habla mucho del tema, pues argumenta "el enemigo ya falleció".



De lo recaudado por las regalías que estuvieron en disputa, Moreno Laparade no revela montos.



"Es una cifra que se donó toda a instituciones que ayudamos en su manutención y que atienden a diversos sectores como niños".



El legado.

Tita Marbez, ex pareja de Moreno Ivanova, quedó a cargo del legado del "Mimo de México", el cual desde el año pasado reclaman los tres hijos de Moreno Ivanova; Valentina, Mario y Marisa Moreno. Tita asegura que éste no tenía dinero al morir.



"Sigo viviendo en el mismo departamento que me regaló mi papá y a donde llegó Mario, que no tenía ninguna propiedad".



Marbez es directora general de "Mundo Cantinflas", empresa creada en 2009 con el objetivo de elevar a marca la imagen del cómico.



Además de salsas y playeras, entre otros productos que, señala, se han vendido bien, pronto la imagen del personaje caricaturizado se verá en palomitas de maíz.



Recientemente en Chapultepec se abrió la atracción "La máquina del tiempo", con un Cantinflas animado mostrando la historia de México.

"Queremos llegarle a los niños, por eso vienen más cosas, como la serie animada".



Comercializar la marca es una nueva tarea para Marbez.

"No cuesta trabajo vender licencias por el icono, por la talla del personaje, pero sí costó porque nunca se había hecho a través de una empresa".



Hasta hoy, asegura, no se ha ganado dinero como la gente cree. Por ejemplo, la muestra itinerante con pertenencias de "Cantinflas" no cuenta con nuevas fechas.



"En algún momento habrá dinero, pero no ahora".



La fundación.

En tanto, la Fundación Mario E. Moreno, cofundada por Moreno Laparade días después de la muerte de su tío, editará un libro con la vida del actor en Sudamérica.



Como todas las publicaciones, dice, ésta será regalada también.

"Ya se lleva tres cuartas partes del libro y de todo va a haber, es sin fines de lucro, se donará a bibliotecas que piden o a consejeros, lo que seguimos viendo es el cuidado de la imagen de mi tío", expresó Laparede, quien realizó una misa en la Basílica para recordar al Mimo de México.



Números

5

MILLONES DE PESOS invirtió Cantinflas en el rancho "El Detalle", en la huasteca potosina.



15

MIL PESOS cobró por la película "Ahí está el detalle", de 1940, que protagonizó con Joaquín Pardavé.



85

PESOS ganaba por sus rutinas en el teatro capitalino Follies en 1936.



80

CENTAVOS cobraba Mario Moreno por función en las carpas de Veracruz, donde presentaba sus shows en 1927.



20

CENTROS DE APUESTAS y un galgódromo fueron parte de un hipódromo del que fue accionista en Tijuana.



- El México de 1993

En cine. Se exhibían: "Perfume de mujer", de Al Pacino; "El guardaespaldas" con Withney Houston, y "Cuestión de honor", con Tom Cruise.



En teatro. Chespirito se presentaba con su obra "11 y 12" en el Teatro Libanés.



En televisión. La serie "Papá soltero" y la telenovela "Mágica juventud" eran éxitos, lo mismo que "Los años maravillosos".



En música. Madonna, Paul McCartney y Michael Jackson actuaron en México.