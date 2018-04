'Cantinflas' sigue ayudando a 25 años de su muerte

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Aún después de muerto, artistas y familiares, así como su fiel público, agradecen y conmemoran a Mario Moreno 'Cantinflas', ya que sus películas y caricaturas dejaron buen sabor de boca y enseñanzas a la gente, además de que su obra altruista sigue dando apoyos a varias fundaciones, dijo su sobrino Eduardo Moreno Laparade.



En entrevista con los medios afuera de la Basílica de Guadalupe, donde se ofició una misa a la memoria del "Mimo de México", Moreno Laparade comentó que a 25 años del deceso de su tío nunca van a terminar los agradecimientos y las misas para enaltecer su memoria.



Sobre la tan disputada herencia que el cómico dejó y que le llevó 22 años de pleito legal con su fallecido primo Mario Moreno Ivanova, y de la cual finalmente ganó los derechos de las regalías de 39 películas, precisó que ese dinero lo destina a distintas fundaciones —se estima que son millones de dólares en regalías anuales—, pero declinó proporcionar alguna cifra concreta.



Del pleito legal que ahora llevan los hijos de Moreno Ivanova contra Tita Marbez, resaltó que lo desconoce puesto que a pesar de llevar buena relación con Mario y Valentina Ivanova Bernart no conoce a sus abogados. Consideró que tal vez en este nuevo juicio que enfrentan sus sobrinos se lleven menos tiempo que él, que tardo 22 años en juicio contra su fallecido primo.



Moreno Laparade comentó que desconoce si en realidad su viuda Tita Marbéz, es su única heredera, porque a la fecha él no ha visto ningún documento que así lo conste. Sobre la decisión de Moreno Ivanova de heredarla a ella en vez de a sus hijos, expresó que no hablará de una persona que ya está muerta, porque no sabe de las decisiones que haya tomado en algún momento de su vida.



Sobre la bioserie de "Cantinflas" que lanzará en breve el productor Juan Osorio y de la cual habrá una presentación con alfombra roja este viernes, Moreno Laparade señaló: "La serie va a ser muy digna y Juan me pidió cierto apoyo, reconocimientos y ciertas cosas que sí tenía, todo esto es sin fines de lucro, porque nosotros no lucramos con mi tío".



Los actores Anel, Humberto Dupeyron dijeron durante el evento que recordaban con esta misa su memoria y agradecían lo que en vida les dio, ya sea una sonrisa con sus películas o sus obras benéficas.

Antes de que iniciara la misa, oficiada por Francisco Pérez Ordoñez quien es capellán de coro, Anel comentó que cada año Eduardo Moreno Laparade, sobrino del Mimo de México, "ofrece una misa a la memoria de Mario Moreno 'Cantinflas' y todos venimos a recordarlo, ahora yo estoy acompañando a los directivos de la Casa del actor, que él fundó en su momento para beneficiar a los artistas".



Agregó que "'Cantinflas' era una personalidad privilegiada para hacerte reír, lo cual es muy importante en la vida, se le recuerda con mucho cariño, además por todo lo que hizo de obras benéficas, como la casa del actor, es hermoso para los artistas tener un lugar para descansar en ese momento especial de la vida del artista".



En tanto, Humberto Dupeyron expresó haber ido a "conmemorar a don Mario y agradecer por la casa del actor que hace 70 años fundó para beneficiarnos; en esa casa han llegado muchos actores, es un hogar para muchos artistas y venimos a hacerle un homenaje a su memoria, después de muerto sigue ayudando a muchos actores. Llevo seis meses en la casa del actor y tengo ayudante, enfermera y ambulancia, además de comida".