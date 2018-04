¿Vive la madre de Luis Miguel?

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Mucho se ha especulado sobre el paradero de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, quien desapareciera hace más de 30 años.



En entrevista, León Herrera, periodista que ha seguido de cerca la carrera de Luismi y que fue contratado como asesor para la serie que está por estrenar Netflix, dijo que él cree que Basteri desafortunadamente no vive.



"A la conclusión que llegué es la que se cuenta en los dos capítulos al final del libro. Marcela Basteri desaparece en el año de 1986 y no vuelve a aparecer, creo que desafortunadamente no va a volver a aparecer. Luis Miguel sí volverá a abrazar a su madre, pero lo hará en el cielo", comentó.



Herrera explicó que desde su punto de vista periodístico, la madre de "El Sol" ya no vive y que esto es fundamentado desde las piezas de rompecabezas y testimonios que logró reunir. "Lo que obviamente no puede uno es faltar a la verdad de los acontecimientos".



Sin embargo, el escritor considera que no le pertenece el derecho de dar a conocer la información que conoce referente al destino de Marcela. "Luis Miguel lo sabe, pero es algo que le pertenece a él y es parte de su vida privada", comentó.



El también periodista considera que los cambios que Luis Miguel está haciendo con su imagen, no incluirán el hermetismo en su vida íntima.