"Estamos para construir puentes y no muros": Sin Bandera

VIÑA DEL MAR(SUN)

"Estamos en un momento para construir puentes y no muros", coinciden Noel Schajris y Leonel García, integrantes del dueto Sin Bandera. Mientras que el primero pide por estar cada vez más unidos como ciudadanos, el segundo habla de la legalidad y pide a las autoridades estadounidenses no separar a las familias que viven juntas allá.



"Este tipo de políticas o percepciones (en alusión al presidente electo, Donald Trump) van en contra de lo que pasa que es que nos sentimos cada vez más hermanos. Para mí no es un tema político sino una cuestión humana y espiritual: sin banderas, sin muros, sin nada. Somos humanos en un planeta tierra y hay que elevar esa conciencia", señaló Schajris.



Su compañero afirmó que hablar de temas políticos siempre es difícil porque se genera polémica y distintos puntos de vista que no necesariamente concuerden unos de otros pues se liberan posturas políticas liberales, conservadoras o socialistas. Leonel considera que como mexicano es un tema fuerte, porque las decisiones que se toman en el País de Norte van en contra de los que buscan hacer una vida en Estados Unidos.



"Pienso en la legalidad que desgraciadamente es un tema muy triste que todavía no hemos podido como País generar suficientes posibilidades y empleos para que la gente no tenga que pensar en irse a otro lado. Seguramente muchos países si estuvieran en el lugar de México tendrían el mismo problema, mucha gente con pobreza que diría 'no me queda tan lejos, voy a intentar cruzar'.



"Al hacerlo se incurre en la ilegalidad y el romper una ley, entras en temas como la justicia y lo correcto e incorrecto. El tema central es la gente que ya vive ahí, no la que no se ha ido y no podrá cruzar tan fácil porque hay una barda, aunque en la comedia mexicana se dice que nosotros usamos túneles. Quien ha hecho una vida ahí y tiene una familia merece la consideración de poder mantener a su familia unida, es la mayor preocupación, el que pueden ser separadas si se decide deportar gente que no nació en Estados Unidos y sus hijos sí", opinó García.



Ambos apuestan por un mensaje de unión durante su visita al festival Viña del Mar, en el que se presentarán este martes después de no ir desde 2006. Saben la situación social que también se vive en Chile, en donde se pasa un momento sensible por los incendios en el Sur de país.



"A veces en los países tenemos momentos críticos, pero me da gusto que la música sigue y que la gente cree que la música tiene un lugar y que es importante. Vamos a intentar hacer nuestra aportación sacando cosas en eventos", explicó Leonel, sumando también su apoyo ante lo crítico que se vive en Venezuela, lugar que visitarán en marzo próximo.



Están decididos a no hablar más sobre reencuentros y separaciones, pero desde hace un año que volvieron se muestran maduros y con una relación cercana, con la que coexistirán pese a seguir con sus carreras individuales. Aunque cuando empezaron a componer muchas de sus canciones no estaban pensadas para ellos, tuvieron confianza en sí mismos y encontraron en la persistencia la clave para llegar a cualquier lugar que soñaron.



El viernes editan un nuevo álbum en el formato Primera Fila, Una Última Vez Encore, grabado en vivo en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México. En él retoman clásicos y los reversionan, además de incluir nuevas canciones.



"Esto no existiría si no hubiéramos pasado ocho años con nuestras carreras en solitario, estamos no tomándonos las cosas tan en serio. Se acercan parejas y nos dicen 'tú eres culpable de este niño', la gente nos comparte historias", contó Noel.



Leonel inmediatamente lo complementa, sobre todo al bromear porque también causan divorcios y muchas dedicatorias. "Mi respuesta automática es 'lo siento mucho'. La música y la pareja es un vínculo, el recuerdo de esa música tiene la función de unificar y reunir a las personas, estamos convencidos de que lo logra, te da palabras y un discurso que no necesariamente todo el mundo tiene".



En el transcurso de su trayectoria se les ha relacionado con el amor y el desamor, un mensaje que ellos mismos han cuidado en todo momento porque saben que en sus letras hay un ejemplo el cual seguir. Recientemente colaboraron junto al colombiano Maluma para el tema "Sobre mi", siendo el artista que últimamente ha sido criticado por las temáticas que se usan en el género urbano.



"No es fácil escapar del entorno social. Se refleja una cuestión social en las letras, es importante ser cuidado con lo que escribes, cantas y dices porque por más que parezca que es entretenimiento nada más, es un reflejo de lo que piensas y sientes. Es un tema delicado, nuestros personajes en Sin Bandera tratan de evitar los celos, el insulto, guardan una dignidad y respetan la dignidad del otro", argumentó Leonel.