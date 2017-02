"Moonlight" y "The Americans" reciben premios de guionistas

NUEVA YORK (AP )

El guion de "Moonlight", así como los guiones de "The Americans" y "Atlanta" fueron algunos de los galardonados en los Premios del Sindicato de Guionistas.



La historia de Barry Jenkins para la cinta nominada al Oscar "Moonlight" ganó el premio al mejor guion original. El nominado al Oscar Eric Heisserer de "Arrival" ganó el premio al mejor guion adaptado.



El galardón al mejor guion de documental fue para "Command and Control", basada en un guion de Robert Kenner y Eric Schlosser así como una historia Brian Pearle y Kim Roberts.



El Sindicato de Guionistas entregó los premios en Nueva York y Los Angles el domingo por la noche.



"The Americans", con un equipo de siete guionistas, ganó el premio a la mejor serie dramática de televisión. El premio a la mejor comedia fue para "Atlanta" y su equipo de cinco guionistas, que incluye a Donald Glover y Stephen Glover.