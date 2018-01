Fallece el músico Jim Rodford tras caer de las escaleras

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El músico Jim Rodford falleció a los 76 años de edad tras caer de unas escaleras, así lo informó su primo a través de redes sociales: "Con mucha tristeza supe que esta mañana mi querido primo y amigo de la vida, Jim Rodford, murió luego de caer por las escaleras", escribió Rod Argent en la página oficial de Facebook del grupo The Zombies.



El bajista británico fue parte de las bandas Argent, The Kinks y The Zombies, de la que actualmente era miembro, también tocó en las bandas The Swinging Blue Jeans y The Kast Off Kinks.



The Zombies y The Kinks lamentaron su muerte y dedicaron mensajes de condolencias en sus redes sociales.